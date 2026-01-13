Coxinhas vegetarianas de hongos: una delicia brasileña para disfrutar en verano

Cómo hacer coxinhas vegetarianas de hongos
Coxinha vegetariana de hongos
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 300 gramos de hongos portobello
- 200 gramos de cebolla
- 20 gramos de ajo
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 10 gramos de sal
- 5 gramos de pimienta negra molida
- 5 gramos de pimentón dulce
- 5 gramos de comino molido
- 20 gramos de perejil fresco
- 500 mililitros de caldo de verduras
- 250 gramos de harina de trigo
- 30 gramos de manteca
- 100 gramos de queso crema
- 100 gramos de queso rallado
- 2 unidades de huevo
- 200 gramos de pan rallado
- 100 mililitros de leche
- 500 mililitros de aceite vegetal
Elaboración paso a paso
- Picar finamente los hongos, la cebolla, el ajo y el perejil.
- Calentar 30 mililitros de aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla y el ajo hasta dorar ligeramente.
- Agregar los hongos, la sal, la pimienta, el pimentón y el comino y saltear hasta que los hongos suelten y evaporen su agua.
- Retirar del fuego y dejar templar la mezcla de hongos.
- Incorporar el perejil, el queso crema y el queso rallado a la mezcla de hongos y mezclar hasta obtener un relleno cremoso.
- Calentar el caldo de verduras con la manteca en una olla amplia hasta que comience a hervir.
- Bajar el fuego a medio y añadir la harina de trigo de una vez, removiendo enérgicamente hasta formar una masa homogénea que se despegue del fondo de la olla.
- Cocinar la masa durante 3 minutos más sin dejar de mezclar.
- Transferir la masa a una bandeja y dejar enfriar hasta que esté templada.
- Amasar suavemente la masa con las manos hasta obtener una textura lisa.
- Dividir la masa en porciones iguales de aproximadamente 40 gramos.
- Formar una bolita con cada porción y aplanar en la palma de la mano hasta obtener un disco.
- Colocar 1 cucharada del relleno de hongos en el centro de cada disco.
- Cerrar la masa alrededor del relleno y dar forma de gota característica de la coxinha.
- Batir en un bol los huevos con la leche hasta homogeneizar.
- Pasar cada coxinha por la mezcla de huevo y leche y luego rebozar con el pan rallado, cubriendo bien toda la superficie.
- Calentar el aceite vegetal en una olla profunda hasta que alcance 170 grados.
- Freír las coxinhas en tandas, sin amontonarlas, hasta que estén doradas por todos lados.
- Retirar las coxinhas y escurrir sobre papel absorbente.
- Servir las coxinhas de hongos calientes.