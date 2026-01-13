Gastronomía

Coxinhas vegetarianas de hongos: una delicia brasileña para disfrutar en verano

Seguí esta receta de coxinhas de hongos, una opción vegetariana para sentir todo el sabor del Brasil. Acompañá con tus dips preferidos.

Por ABC Color
13 de enero de 2026 - 13:00
Coxinha.
Coxinha.MARCELOKRELLING

Cómo hacer coxinhas vegetarianas de hongos

Coxinha vegetariana de hongos

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 300 gramos de hongos portobello
  • 200 gramos de cebolla
  • 20 gramos de ajo
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 10 gramos de sal
  • 5 gramos de pimienta negra molida
  • 5 gramos de pimentón dulce
  • 5 gramos de comino molido
  • 20 gramos de perejil fresco
  • 500 mililitros de caldo de verduras
  • 250 gramos de harina de trigo
  • 30 gramos de manteca
  • 100 gramos de queso crema
  • 100 gramos de queso rallado
  • 2 unidades de huevo
  • 200 gramos de pan rallado
  • 100 mililitros de leche
  • 500 mililitros de aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Picar finamente los hongos, la cebolla, el ajo y el perejil.
  2. Calentar 30 mililitros de aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  3. Sofreír la cebolla y el ajo hasta dorar ligeramente.
  4. Agregar los hongos, la sal, la pimienta, el pimentón y el comino y saltear hasta que los hongos suelten y evaporen su agua.
  5. Retirar del fuego y dejar templar la mezcla de hongos.
  6. Incorporar el perejil, el queso crema y el queso rallado a la mezcla de hongos y mezclar hasta obtener un relleno cremoso.
  7. Calentar el caldo de verduras con la manteca en una olla amplia hasta que comience a hervir.
  8. Bajar el fuego a medio y añadir la harina de trigo de una vez, removiendo enérgicamente hasta formar una masa homogénea que se despegue del fondo de la olla.
  9. Cocinar la masa durante 3 minutos más sin dejar de mezclar.
  10. Transferir la masa a una bandeja y dejar enfriar hasta que esté templada.
  11. Amasar suavemente la masa con las manos hasta obtener una textura lisa.
  12. Dividir la masa en porciones iguales de aproximadamente 40 gramos.
  13. Formar una bolita con cada porción y aplanar en la palma de la mano hasta obtener un disco.
  14. Colocar 1 cucharada del relleno de hongos en el centro de cada disco.
  15. Cerrar la masa alrededor del relleno y dar forma de gota característica de la coxinha.
  16. Batir en un bol los huevos con la leche hasta homogeneizar.
  17. Pasar cada coxinha por la mezcla de huevo y leche y luego rebozar con el pan rallado, cubriendo bien toda la superficie.
  18. Calentar el aceite vegetal en una olla profunda hasta que alcance 170 grados.
  19. Freír las coxinhas en tandas, sin amontonarlas, hasta que estén doradas por todos lados.
  20. Retirar las coxinhas y escurrir sobre papel absorbente.
  21. Servir las coxinhas de hongos calientes.

