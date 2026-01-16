Día Internacional de la Comida Picante: cuatro platos picantes que tenés que probar

Para empezar te sugerimos probar un arroz al azafrán con cecina. El aroma del azafrán y la intensidad de la cecina se combinan en un arroz simple pero profundo, con un picante moderado que realza los sabores sin eclipsarlos. ¿te animás?
Una segunda opción es la ensalada con vinagreta picante de sésamo. Fresca en textura y potente en carácter, esta ensalada se transforma con una vinagreta de sésamo y picante que aporta umami, contraste y un final persistente. Seguí este paso a paso y disfrutá.
Tampoco te podés perder este chili crisp casero. Crujiente, aromático y adictivo, el chili crisp pasó de condimento asiático a fenómeno global, y hacerlo en casa permite ajustar el picante y la intensidad a gusto.
Por último, no dejes de probar tteokbokki casero. Icono del street food coreano, el tteokbokki combina textura elástica y salsa picante en un plato reconfortante que se puede preparar fácilmente en casa.
