Gastronomía

Día Internacional de la Comida Picante: cuatro platos picantes que tenés que probar

Cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Comida Picante y para que disfrutes al máximo te recomendamos cuatro platos picantes e intensos que te van a encantar.

Por ABC Color
16 de enero de 2026 - 06:00
Ajíes, concepto de comida picante.
Ajíes, concepto de comida picante.Shutterstock

Para empezar te sugerimos probar un arroz al azafrán con cecina. El aroma del azafrán y la intensidad de la cecina se combinan en un arroz simple pero profundo, con un picante moderado que realza los sabores sin eclipsarlos. ¿te animás?

Arroz al azafrán con cecina.
Arroz al azafrán con cecina.

Lea más: Arroz al azafrán con cecina: sabor diferente y picante

Una segunda opción es la ensalada con vinagreta picante de sésamo. Fresca en textura y potente en carácter, esta ensalada se transforma con una vinagreta de sésamo y picante que aporta umami, contraste y un final persistente. Seguí este paso a paso y disfrutá.

Ensalada con vinagreta picante.
Ensalada con vinagreta picante.

Lea más: Esta ensalada con vinagreta picante de sésamo es la novedad de la semana

Tampoco te podés perder este chili crisp casero. Crujiente, aromático y adictivo, el chili crisp pasó de condimento asiático a fenómeno global, y hacerlo en casa permite ajustar el picante y la intensidad a gusto.

Salsa chilli crisp.
Salsa chilli crisp.

Lea más: Chili crisp casero: cómo hacer la salsa picante crujiente más viral

Por último, no dejes de probar tteokbokki casero. Icono del street food coreano, el tteokbokki combina textura elástica y salsa picante en un plato reconfortante que se puede preparar fácilmente en casa.

Tteokbokki o topokki, comida coreana.
Tteokbokki o topokki, comida coreana.

Lea más: Tteokbokki casero: receta coreana fácil y picante para hacer en casa