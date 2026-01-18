ABC Revista
Tres secretos y tres recetas para lograr un helado cremoso usando solo tu batidora manual

Helado.
Shutterstock

Si tenés un bol metálico, una batidora manual y el deseo de lograr un helado suave sin gastar en máquina esto es para vos. Seguí estos tips y recetas para los helados caseros más ricos.

El secreto, cuentan reposteras caseras, empieza en la base: usar crema de leche o nata con buen contenido de grasa y suficiente azúcar. Esa mezcla evita que el agua forme cristales duros.

El segundo paso es batir en frío. El bol y la crema van antes a la heladera; luego se baten hasta que la mezcla atrape aire y quede espesa, casi como chantilly. Recién ahí se agregan los sabores: vainilla, chocolate, dulce de leche, café, mango o frutilla.

El tercer punto es la paciencia. Durante las primeras dos horas de congelado, la mezcla se saca cada 30 minutos, se bate a mano y se vuelve a guardar. Así, el helado queda sorprendentemente cremoso. ¿Te animás a probar con algunos de estos sabores?

Helado de chocolate y naranja

Helado de chocolate.
Helado de chocolate.

Helado de chocolate y naranja

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 400 mililitros de crema de leche
  • 250 mililitros de leche entera
  • 120 gramos de azúcar
  • 80 gramos de chocolate negro
  • 20 gramos de cacao en polvo
  • 1 naranja
  • 5 mililitros de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Enfriar el bol y la crema de leche en la heladera durante 30 minutos.
  2. Calentar la leche entera con el azúcar a fuego suave hasta disolver el azúcar y dejar enfriar por completo.
  3. Picar el chocolate negro y derretirlo a baño maría o en microondas.
  4. Mezclar el chocolate derretido con el cacao en polvo hasta obtener una pasta homogénea y dejar entibiar.
  5. Rallar la cáscara de la naranja y reservar la ralladura.
  6. Verter la crema de leche fría en el bol refrigerado y batir hasta que espese y quede casi como chantilly.
  7. Incorporar la leche azucarada fría y el extracto de vainilla a la crema batida, mezclando suavemente.
  8. Agregar la pasta de chocolate y la ralladura de naranja a la base de helado y mezclar en forma envolvente hasta integrar.
  9. Transferir la mezcla a un recipiente apto para congelador, cubrir y llevar al congelador.
  10. Retirar el recipiente del congelador cada 30 minutos durante las primeras 2 horas, batir vigorosamente a mano y volver a guardar en el congelador.
  11. Congelar al menos 4 horas más antes de servir.

Helado de mango

Helado de mango.
Helado de mango.

Helado de mango

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 400 mililitros de crema de leche
  • 200 mililitros de leche entera
  • 120 gramos de azúcar
  • 2 mangos
  • 10 mililitros de jugo de limón
  • 5 mililitros de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Enfriar el bol y la crema de leche en la heladera durante 30 minutos.
  2. Pelar los mangos, retirar los carozos y cortar la pulpa en cubos.
  3. Triturar la pulpa de mango con el jugo de limón y la mitad del azúcar hasta obtener un puré liso y reservar en la heladera.
  4. Calentar la leche entera con el azúcar restante a fuego suave hasta disolver el azúcar y dejar enfriar por completo.
  5. Verter la crema de leche fría en el bol refrigerado y batir hasta que espese y quede casi como chantilly.
  6. Incorporar la leche azucarada fría y el extracto de vainilla a la crema batida, mezclando suavemente.
  7. Agregar el puré de mango frío a la base de helado y mezclar en forma envolvente hasta integrar.
  8. Transferir la mezcla a un recipiente apto para congelador, cubrir y llevar al congelador.
  9. Retirar el recipiente del congelador cada 30 minutos durante las primeras 2 horas, batir vigorosamente a mano y volver a guardar en el congelador.
  10. Congelar al menos 4 horas más antes de servir.

Helado de café y canela

Helado de café.
Helado de café.

Helado de café y canela

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 400 mililitros de crema de leche
  • 250 mililitros de leche entera
  • 120 gramos de azúcar
  • 30 mililitros de café espresso
  • 5 gramos de canela en polvo
  • 5 mililitros de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Enfriar el bol y la crema de leche en la heladera durante 30 minutos.
  2. Calentar la leche entera con el azúcar a fuego suave hasta disolver el azúcar y dejar entibiar.
  3. Mezclar el café espresso con la canela en polvo hasta integrar y dejar enfriar por completo.
  4. Incorporar la mezcla de café y canela a la leche azucarada entibiada y dejar enfriar en la heladera.
  5. Verter la crema de leche fría en el bol refrigerado y batir hasta que espese y quede casi como chantilly.
  6. Agregar el extracto de vainilla a la crema batida y mezclar suavemente.
  7. Incorporar en forma envolvente la mezcla fría de leche, café y canela a la crema batida hasta integrar.
  8. Transferir la mezcla a un recipiente apto para congelador, cubrir y llevar al congelador.
  9. Retirar el recipiente del congelador cada 30 minutos durante las primeras 2 horas, batir vigorosamente a mano y volver a guardar en el congelador.
  10. Congelar al menos 4 horas más antes de servir.