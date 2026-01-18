Tres secretos y tres recetas para lograr un helado cremoso usando solo tu batidora manual

El secreto, cuentan reposteras caseras, empieza en la base: usar crema de leche o nata con buen contenido de grasa y suficiente azúcar. Esa mezcla evita que el agua forme cristales duros.

El segundo paso es batir en frío. El bol y la crema van antes a la heladera; luego se baten hasta que la mezcla atrape aire y quede espesa, casi como chantilly. Recién ahí se agregan los sabores: vainilla, chocolate, dulce de leche, café, mango o frutilla.

El tercer punto es la paciencia. Durante las primeras dos horas de congelado, la mezcla se saca cada 30 minutos, se bate a mano y se vuelve a guardar. Así, el helado queda sorprendentemente cremoso. ¿Te animás a probar con algunos de estos sabores?

Lea más: Día Internacional del Chicle: ¿qué comemos cuando mascamos chicle?

Helado de chocolate y naranja