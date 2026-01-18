Tres secretos y tres recetas para lograr un helado cremoso usando solo tu batidora manual

El secreto, cuentan reposteras caseras, empieza en la base: usar crema de leche o nata con buen contenido de grasa y suficiente azúcar. Esa mezcla evita que el agua forme cristales duros.
El segundo paso es batir en frío. El bol y la crema van antes a la heladera; luego se baten hasta que la mezcla atrape aire y quede espesa, casi como chantilly. Recién ahí se agregan los sabores: vainilla, chocolate, dulce de leche, café, mango o frutilla.
El tercer punto es la paciencia. Durante las primeras dos horas de congelado, la mezcla se saca cada 30 minutos, se bate a mano y se vuelve a guardar. Así, el helado queda sorprendentemente cremoso. ¿Te animás a probar con algunos de estos sabores?
Helado de chocolate y naranja
- Plato: Postre
Ingredientes
- 400 mililitros de crema de leche
- 250 mililitros de leche entera
- 120 gramos de azúcar
- 80 gramos de chocolate negro
- 20 gramos de cacao en polvo
- 1 naranja
- 5 mililitros de extracto de vainilla
Elaboración paso a paso
- Enfriar el bol y la crema de leche en la heladera durante 30 minutos.
- Calentar la leche entera con el azúcar a fuego suave hasta disolver el azúcar y dejar enfriar por completo.
- Picar el chocolate negro y derretirlo a baño maría o en microondas.
- Mezclar el chocolate derretido con el cacao en polvo hasta obtener una pasta homogénea y dejar entibiar.
- Rallar la cáscara de la naranja y reservar la ralladura.
- Verter la crema de leche fría en el bol refrigerado y batir hasta que espese y quede casi como chantilly.
- Incorporar la leche azucarada fría y el extracto de vainilla a la crema batida, mezclando suavemente.
- Agregar la pasta de chocolate y la ralladura de naranja a la base de helado y mezclar en forma envolvente hasta integrar.
- Transferir la mezcla a un recipiente apto para congelador, cubrir y llevar al congelador.
- Retirar el recipiente del congelador cada 30 minutos durante las primeras 2 horas, batir vigorosamente a mano y volver a guardar en el congelador.
- Congelar al menos 4 horas más antes de servir.