Gastronomía

Receta de sopa fría de aguacate y pepino: una cena liviana de verano

Prepará esta receta y deleitate con una sopa perfecta para el verano. Elegí platos nutritivos y livianos que te hagan sentir bien, como esta sopa fría de aguacate y pepino.

Por ABC Color
20 de enero de 2026 - 14:52
Sopa fría de aguacate y pepino.
Sopa fría de aguacate y pepino.Shutterstock

Cómo hacer una sopa fría de aguacate y pepino

Sopa fría de aguacate y pepino

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas de agua
  • 1 kilogramo de pepino
  • 2 aguacates
  • 3 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal y pimienta
  • Menta fresca picada
  • Cilantro fresco picado

Elaboración paso a paso

  1. Pelar los pepinos, partirlos al medio y retirarles las semillas.
  2. Colocarlo en trozos en el vaso de la licuadora junto con la pulpa de los aguacates, el agua, el aceite y el jugo de limón.
  3. Mixar o licuar hasta obtener una textura de sopa. Llevar al frío.
  4. Al servir, salpimentar a gusto y espolvorear con menta y cilantro picado.

