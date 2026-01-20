Receta de sopa fría de aguacate y pepino: una cena liviana de verano

Cómo hacer una sopa fría de aguacate y pepino
Sopa fría de aguacate y pepino
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 tazas de agua
- 1 kilogramo de pepino
- 2 aguacates
- 3 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta
- Menta fresca picada
- Cilantro fresco picado
Elaboración paso a paso
- Pelar los pepinos, partirlos al medio y retirarles las semillas.
- Colocarlo en trozos en el vaso de la licuadora junto con la pulpa de los aguacates, el agua, el aceite y el jugo de limón.
- Mixar o licuar hasta obtener una textura de sopa. Llevar al frío.
- Al servir, salpimentar a gusto y espolvorear con menta y cilantro picado.