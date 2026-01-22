Gastronomía

Descubrí el secreto de la mud cake perfecta y sorprendé a todos en tu próxima celebración

La mud cake, una torta australiana favorita en las celebraciones, combina tradición y técnica. Este ícono repostero, caracterizado por su textura densa y rica, ha evolucionado desde sus inicios, revelando matices culturales y secretos que la convierten en una delicadeza única.

Por ABC Color
22 de enero de 2026 - 06:00
Mud cake.
Mud cake.

Mud cake es una torta de chocolate muy densa, húmeda y oscura, originaria de Australia, cuyo nombre alude a su textura compacta y “barrosa”, similar al barro.

También hay una versión norteamericana, Mississippi mud pie, más elaborada, más dulce, con capas y toppings.

Cómo hacer una mud cake

Mud cake

  • Plato: Postre
  • Receta: australiana

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate semiamargo
  • 200 gramos de manteca
  • 250 gramos de azúcar
  • 3 huevos
  • 200 gramos de harina 0000
  • 30 gramos de cacao en polvo
  • 10 gramos de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 200 mililitros de leche
  • 100 gramos de chocolate semiamargo para la cobertura
  • 100 mililitros de crema de leche para la cobertura

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170 grados.
  2. Enmantecar y enharinar un molde desmontable de 22 centímetros de diámetro.
  3. Derretir 200 gramos de chocolate semiamargo con 200 gramos de manteca a baño maría o en microondas y dejar entibiar.
  4. Batir 250 gramos de azúcar con 3 huevos hasta obtener una mezcla espesa y clara.
  5. Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevo y azúcar y mezclar hasta integrar.
  6. Tamizar 200 gramos de harina 0000 con 30 gramos de cacao en polvo, 10 gramos de polvo para hornear y 1 pizca de sal.
  7. Agregar los ingredientes secos a la mezcla alternando con 200 mililitros de leche, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea.
  8. Verter la masa en el molde preparado y alisar la superficie.
  9. Hornear durante 50 a 60 minutos o hasta que al insertar un palillo salga con algunas migas húmedas.
  10. Retirar del horno y dejar enfriar el bizcocho en el molde antes de desmoldar.
  11. Calentar 100 mililitros de crema de leche sin que llegue a hervir.
  12. Verter la crema caliente sobre 100 gramos de chocolate semiamargo picado y mezclar hasta obtener una crema lisa.
  13. Dejar entibiar la cobertura hasta que espese ligeramente.
  14. Cubrir el bizcocho frío con la cobertura de chocolate y dejar reposar hasta que se asiente antes de servir.

