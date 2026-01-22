Descubrí el secreto de la mud cake perfecta y sorprendé a todos en tu próxima celebración

Mud cake es una torta de chocolate muy densa, húmeda y oscura, originaria de Australia, cuyo nombre alude a su textura compacta y “barrosa”, similar al barro.
También hay una versión norteamericana, Mississippi mud pie, más elaborada, más dulce, con capas y toppings.
Cómo hacer una mud cake
Mud cake
- Plato: Postre
- Receta: australiana
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate semiamargo
- 200 gramos de manteca
- 250 gramos de azúcar
- 3 huevos
- 200 gramos de harina 0000
- 30 gramos de cacao en polvo
- 10 gramos de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 200 mililitros de leche
- 100 gramos de chocolate semiamargo para la cobertura
- 100 mililitros de crema de leche para la cobertura
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 170 grados.
- Enmantecar y enharinar un molde desmontable de 22 centímetros de diámetro.
- Derretir 200 gramos de chocolate semiamargo con 200 gramos de manteca a baño maría o en microondas y dejar entibiar.
- Batir 250 gramos de azúcar con 3 huevos hasta obtener una mezcla espesa y clara.
- Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevo y azúcar y mezclar hasta integrar.
- Tamizar 200 gramos de harina 0000 con 30 gramos de cacao en polvo, 10 gramos de polvo para hornear y 1 pizca de sal.
- Agregar los ingredientes secos a la mezcla alternando con 200 mililitros de leche, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea.
- Verter la masa en el molde preparado y alisar la superficie.
- Hornear durante 50 a 60 minutos o hasta que al insertar un palillo salga con algunas migas húmedas.
- Retirar del horno y dejar enfriar el bizcocho en el molde antes de desmoldar.
- Calentar 100 mililitros de crema de leche sin que llegue a hervir.
- Verter la crema caliente sobre 100 gramos de chocolate semiamargo picado y mezclar hasta obtener una crema lisa.
- Dejar entibiar la cobertura hasta que espese ligeramente.
- Cubrir el bizcocho frío con la cobertura de chocolate y dejar reposar hasta que se asiente antes de servir.