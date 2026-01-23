Gastronomía

Hacé una limonada brasileña para refrescarte este verano

Receta de limonada brasileña, ideal para deleitarte con un sabor único y refrescante. Es perfecta para cuando no querés consumir alcohol en una fiesta en la playa.

Por ABC Color
28 de enero de 2025 - 15:57
Limonada brasileña.
Limonada brasileña.Shutterstock

Cómo hacer una limonada brasileña

Limonada brasileña

  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

  • 4 limones verdes
  • 6 tazas de agua
  • 1 taza de azúcar granulada
  • ½ taza de leche condensada
  • 14 cubitos de hielo

Elaboración paso a paso

  1. Lavar bien y cortar los extremos de cada uno de los limones.
  2. Cortarlos en 8 partes y colocarlos en la licuadora con el agua.
  3. Tapar y licuar durante 20 segundos (si se hace por más tiempo la bebida se pone amarga). Colar.
  4. Verter el jugo colado nuevamente en la licuadora y agregar el azúcar, la leche condensada y los cubitos de hielo.
  5. Licuar por 30 segundos y servir inmediatamente.

