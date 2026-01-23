Hacé una limonada brasileña para refrescarte este verano

Cómo hacer una limonada brasileña
Limonada brasileña
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
- 4 limones verdes
- 6 tazas de agua
- 1 taza de azúcar granulada
- ½ taza de leche condensada
- 14 cubitos de hielo
Elaboración paso a paso
- Lavar bien y cortar los extremos de cada uno de los limones.
- Cortarlos en 8 partes y colocarlos en la licuadora con el agua.
- Tapar y licuar durante 20 segundos (si se hace por más tiempo la bebida se pone amarga). Colar.
- Verter el jugo colado nuevamente en la licuadora y agregar el azúcar, la leche condensada y los cubitos de hielo.
- Licuar por 30 segundos y servir inmediatamente.