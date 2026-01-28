El placer de comer solo sin renunciar al ritual: receta de pizza personal en sartén

Cómo hacer una pizza personal en sartén
Pizza personal en sartén
- Plato: Plato principal
- Para: Para 1 persona
Ingredientes
- 80 gramos de harina de trigo
- 55 mililitros de agua tibia
- 2 gramos de levadura seca
- 2 gramos de azúcar
- 2 gramos de sal
- 5 mililitros de aceite de oliva
- 40 gramos de tomate triturado
- 1 gramo de sal
- 1 gramo de orégano seco
- 50 gramos de queso mozzarella rallado
- 10 gramos de cebolla en tiras finas
- 20 gramos de jamón cocido en tiras
- 5 mililitros de aceite de oliva para engrasar la sartén
Elaboración paso a paso
- Mezclar en un bol el agua tibia, la levadura y el azúcar.
- Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos.
- Añadir al bol la harina, la sal y el aceite de oliva.
- Amasar durante 5 minutos hasta obtener una masa lisa y suave.
- Formar una bola con la masa y colocarla en un bol ligeramente engrasado.
- Cubrir el bol con un paño y dejar levar durante 30 minutos.
- Mezclar en un recipiente el tomate triturado, la sal y el orégano seco.
- Engrasar ligeramente una sartén antiadherente con aceite de oliva.
- Estirar la masa con las manos o un rodillo hasta formar un disco del tamaño de la sartén.
- Colocar la masa en la sartén fría y ajustar los bordes con los dedos.
- Encender el fuego a intensidad baja y cocinar la base durante 5 minutos.
- Voltear la masa con cuidado usando una espátula.
- Extender la salsa de tomate sobre la superficie cocida de la masa.
- Distribuir el queso mozzarella rallado sobre la salsa.
- Repartir la cebolla y el jamón cocido sobre el queso.
- Tapar la sartén con una tapa ajustada.
- Cocinar a fuego muy bajo durante 8-10 minutos hasta que el queso se derrita y la base esté dorada.
- Retirar la pizza de la sartén y dejar reposar 2 minutos antes de cortar y servir.