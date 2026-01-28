Gastronomía

El placer de comer solo sin renunciar al ritual: receta de pizza personal en sartén

No te pierdas esta receta de pizza personal que podés cocinar en sartén. Agregá los toppings que más te gustan y date el gusto.

28 de enero de 2026 - 15:00
Pizza en sartén.
Cómo hacer una pizza personal en sartén

Pizza personal en sartén

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 1 persona

Ingredientes

  • 80 gramos de harina de trigo
  • 55 mililitros de agua tibia
  • 2 gramos de levadura seca
  • 2 gramos de azúcar
  • 2 gramos de sal
  • 5 mililitros de aceite de oliva
  • 40 gramos de tomate triturado
  • 1 gramo de sal
  • 1 gramo de orégano seco
  • 50 gramos de queso mozzarella rallado
  • 10 gramos de cebolla en tiras finas
  • 20 gramos de jamón cocido en tiras
  • 5 mililitros de aceite de oliva para engrasar la sartén

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar en un bol el agua tibia, la levadura y el azúcar.
  2. Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos.
  3. Añadir al bol la harina, la sal y el aceite de oliva.
  4. Amasar durante 5 minutos hasta obtener una masa lisa y suave.
  5. Formar una bola con la masa y colocarla en un bol ligeramente engrasado.
  6. Cubrir el bol con un paño y dejar levar durante 30 minutos.
  7. Mezclar en un recipiente el tomate triturado, la sal y el orégano seco.
  8. Engrasar ligeramente una sartén antiadherente con aceite de oliva.
  9. Estirar la masa con las manos o un rodillo hasta formar un disco del tamaño de la sartén.
  10. Colocar la masa en la sartén fría y ajustar los bordes con los dedos.
  11. Encender el fuego a intensidad baja y cocinar la base durante 5 minutos.
  12. Voltear la masa con cuidado usando una espátula.
  13. Extender la salsa de tomate sobre la superficie cocida de la masa.
  14. Distribuir el queso mozzarella rallado sobre la salsa.
  15. Repartir la cebolla y el jamón cocido sobre el queso.
  16. Tapar la sartén con una tapa ajustada.
  17. Cocinar a fuego muy bajo durante 8-10 minutos hasta que el queso se derrita y la base esté dorada.
  18. Retirar la pizza de la sartén y dejar reposar 2 minutos antes de cortar y servir.

