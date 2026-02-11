Gastronomía

El paso a paso para amasar unos ravioles en forma de corazón

Este 14 de febrero sorprendé a tu enamorada o enamorado con unas pastas hechas a mano, y en forma de corazón, Acompañá con tu salsa preferida y un buen vino.

Por ABC Color
11 de febrero de 2026 - 06:00
Ravioles en forma de corazón.sumnersgraphicsinc

Cómo hacer ravioles en forma de corazón

Ravioles en forma de corazón

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 300 gramos de harina 0000
  • 3 huevos
  • 10 mililitros de aceite de oliva
  • 3 gramos de sal fina
  • 200 gramos de ricotta
  • 150 gramos de espinaca fresca
  • 40 gramos de queso parmesano rallado
  • 1 yema
  • 1 gramo de nuez moscada
  • 1 gramo de pimienta negra molida

Elaboración paso a paso

  1. Lavar la espinaca y escurrirla.
  2. Cocinar la espinaca en una sartén a fuego medio durante 3 minutos hasta que se ablande.
  3. Escurrir la espinaca cocida, presionarla para quitar el exceso de líquido y picarla bien.
  4. Mezclar la ricotta con la espinaca, el parmesano, la yema, la nuez moscada y la pimienta hasta integrar.
  5. Colocar la harina en forma de corona sobre una mesada y agregar en el centro 3 huevos, el aceite de oliva y la sal.
  6. Unir con un tenedor y amasar a mano durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa.
  7. Envolver la masa y dejarla reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente.
  8. Estirar la masa con palo o máquina hasta lograr láminas de 1 milímetro de espesor.
  9. Cortar 1 lámina en corazones con un cortante y reservarlos sobre una superficie enharinada.
  10. Disponer porciones pequeñas de relleno sobre otra lámina, dejando 3 centímetros entre cada porción.
  11. Humedecer apenas la masa alrededor del relleno, cubrir con la lámina de corazones y presionar para sellar.
  12. Expulsar el aire alrededor del relleno y recortar si hiciera falta para que cada raviol quede bien definido.
  13. Hervir abundante agua, salar y cocinar los ravioles durante 3 minutos o hasta que floten y estén tiernos.
  14. Retirar con espumadera, escurrir y servir de inmediato.

