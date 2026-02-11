El paso a paso para amasar unos ravioles en forma de corazón

Cómo hacer ravioles en forma de corazón
Lea más: Ravioles negros, un plato de lujo con ingredientes exquisitos
Ravioles en forma de corazón
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 300 gramos de harina 0000
- 3 huevos
- 10 mililitros de aceite de oliva
- 3 gramos de sal fina
- 200 gramos de ricotta
- 150 gramos de espinaca fresca
- 40 gramos de queso parmesano rallado
- 1 yema
- 1 gramo de nuez moscada
- 1 gramo de pimienta negra molida
Elaboración paso a paso
- Lavar la espinaca y escurrirla.
- Cocinar la espinaca en una sartén a fuego medio durante 3 minutos hasta que se ablande.
- Escurrir la espinaca cocida, presionarla para quitar el exceso de líquido y picarla bien.
- Mezclar la ricotta con la espinaca, el parmesano, la yema, la nuez moscada y la pimienta hasta integrar.
- Colocar la harina en forma de corona sobre una mesada y agregar en el centro 3 huevos, el aceite de oliva y la sal.
- Unir con un tenedor y amasar a mano durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa.
- Envolver la masa y dejarla reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente.
- Estirar la masa con palo o máquina hasta lograr láminas de 1 milímetro de espesor.
- Cortar 1 lámina en corazones con un cortante y reservarlos sobre una superficie enharinada.
- Disponer porciones pequeñas de relleno sobre otra lámina, dejando 3 centímetros entre cada porción.
- Humedecer apenas la masa alrededor del relleno, cubrir con la lámina de corazones y presionar para sellar.
- Expulsar el aire alrededor del relleno y recortar si hiciera falta para que cada raviol quede bien definido.
- Hervir abundante agua, salar y cocinar los ravioles durante 3 minutos o hasta que floten y estén tiernos.
- Retirar con espumadera, escurrir y servir de inmediato.