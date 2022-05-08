Ravioles negros, un plato de lujo con ingredientes exquisitos

Cómo hacer ravioles negros
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Ravioles negros
Ingredientes
Masa
- 500 gramos de harina 000
- 300 gramos de huevos
- 50 gramos de tinta de calamares
- 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva
Relleno
- 400 gramos de salmón
- 150 gramos de queso crema
- Sal y pimienta
Salsa
- 100 centímetros cúbicos de vino blanco
- 100 centímetros cúbicos de crema de leche
- 20 gramos de azafrán
- Sal
- 20 gramos de caviar rojo
Elaboración paso a paso
- Para la masa disponer la harina en la mesa en forma de corona, agregar los huevos, sal, aceite de oliva y la tinta de calamar. Amasar hasta conseguir una masa homogénea y lisa.
- Para el relleno salpimentar el salmón, cocinar a horno, a 180 ºC, por 20 minutos. Retirar, dejar enfriar y luego procesar. Colocar en un bol, mezclar con el queso crema. Reservar.
- Para la salsa colocar en la sartén el vino blanco con el azafrán. Dejar evaporar un poco el alcohol, agregar la crema de leche, sal y pimienta; dejar reducir.
- Dividir la masa en dos partes iguales, estirar los dos bollos de masa y colocar sobre el molde una parte estirada; rellenar, mojar con agua los bordes, tapar con la otra parte estirada y cortar los ravioles. Cocinarlos en abundante agua hirviendo durante siete minutos.
- Colocar la salsa en el fondo del plato, colocar los ravioles sobre ella, cubrir con más salsa y espolvorear caviar rojo.
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