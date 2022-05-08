Gastronomía

Ravioles negros, un plato de lujo con ingredientes exquisitos

Seguí esta receta de ravioles negros para paladares exigentes. Date un gusto con estas pastas deliciosas para una ocasión especial.

Por ABC Color
28 de agosto de 2026 a la - 13:00
Ravioles negros.
Ravioles negros.Shutterstock

Cómo hacer ravioles negros

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Ravioles negros

Ingredientes

Masa

  • 500 gramos de harina 000
  • 300 gramos de huevos
  • 50 gramos de tinta de calamares
  • 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva

Relleno

  • 400 gramos de salmón
  • 150 gramos de queso crema
  • Sal y pimienta

Salsa

  • 100 centímetros cúbicos de vino blanco
  • 100 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 20 gramos de azafrán
  • Sal
  • 20 gramos de caviar rojo

Elaboración paso a paso

  1. Para la masa disponer la harina en la mesa en forma de corona, agregar los huevos, sal, aceite de oliva y la tinta de calamar. Amasar hasta conseguir una masa homogénea y lisa.
  2. Para el relleno salpimentar el salmón, cocinar a horno, a 180 ºC, por 20 minutos. Retirar, dejar enfriar y luego procesar. Colocar en un bol, mezclar con el queso crema. Reservar.
  3. Para la salsa colocar en la sartén el vino blanco con el azafrán. Dejar evaporar un poco el alcohol, agregar la crema de leche, sal y pimienta; dejar reducir.
  4. Dividir la masa en dos partes iguales, estirar los dos bollos de masa y colocar sobre el molde una parte estirada; rellenar, mojar con agua los bordes, tapar con la otra parte estirada y cortar los ravioles. Cocinarlos en abundante agua hirviendo durante siete minutos.
  5. Colocar la salsa en el fondo del plato, colocar los ravioles sobre ella, cubrir con más salsa y espolvorear caviar rojo.

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