Así podés preparar una torta marmolada con almendras

Cómo hacer una torta marmolada con almendras
Lea más: Tips de chef: el azúcar como clave para que el semifreddo no se convierta en un bloque de hielo
Torta marmolada con almendras
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 kilogramo de harina leudante
- 250 gramos de huevos
- 400 gramos de azúcar
- 300 gramos de manteca
- 10 mililitros de esencia de vainilla
- 600 centímetros cúbicos de leche
- 100 gramos de chocolate
- 150 gramos de almendras
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con la vainilla, el azúcar y los huevos hasta que estén cremosos.
- Agregar la harina cernida y alternar con la leche.
- Batir muy bien y agregar la almendra en trocitos.
- Dividir la mezcla en dos partes e incorporar el chocolate derretido a una de ellas.
- Enmantecar un molde y enharinarlo.
- Volcar las dos preparaciones, alternándolas entre sí. Espolvorear con trocitos de almendras.
- Hornear a 180 °C por 60 minutos aproximadamente.