Gastronomía

Así podés preparar una torta marmolada con almendras

Receta de torta marmolada con almendras, una opción que nunca falla para acompañar el café de la tarde.

Por ABC Color
04 de mayo de 2024 - 09:29
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Torta marmolada.
Torta marmolada.Shutterstock

Cómo hacer una torta marmolada con almendras

Torta marmolada con almendras

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 kilogramo de harina leudante
  • 250 gramos de huevos
  • 400 gramos de azúcar
  • 300 gramos de manteca
  • 10 mililitros de esencia de vainilla
  • 600 centímetros cúbicos de leche
  • 100 gramos de chocolate 
  • 150 gramos de almendras

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca con la vainilla, el azúcar y los huevos hasta que estén cremosos.
  2. Agregar la harina cernida y alternar con la leche.
  3. Batir muy bien y agregar la almendra en trocitos.
  4. Dividir la mezcla en dos partes e incorporar el chocolate derretido a una de ellas.
  5. Enmantecar un molde y enharinarlo.
  6. Volcar las dos preparaciones, alternándolas entre sí. Espolvorear con trocitos de almendras.
  7. Hornear a 180 °C por 60 minutos aproximadamente.