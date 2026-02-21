Gastronomía

Solo dos pasos te separan de la mejor y más fresca margarita de manzana

Receta de margarita de manzana para disfrutar a lo grande esta noche de una manera fácil y rápida.

Por ABC Color
21 de febrero de 2026 - 18:32
Margarita de manzana verde, imagen ilustrativa.
Margarita de manzana verde, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer una margarita de manzana

Margarita de manzana

  • Receta: Mexicana
  • Para: para 2 personas

Ingredientes

  • 30 a 45 mililitros de tequila
  • 30 mililitros de licor de manzana
  • 30 mililitros de jugo de limón
  • ½ manzana verde pelada
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Hielo

Elaboración paso a paso

  1. Combinar la manzana pelada y en cubos con los demás ingredientes en una licuadora.
  2. Cargar cada copa con un poco de hielo picado, añadir el trago hasta completar y decorar con gajos de limón o rodajas de manzana.