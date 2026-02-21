Solo dos pasos te separan de la mejor y más fresca margarita de manzana

Cómo hacer una margarita de manzana
Lea más: Hacé este mburukuja colada, un trago frutal de fin de semana
Margarita de manzana
- Receta: Mexicana
- Para: para 2 personas
Ingredientes
- 30 a 45 mililitros de tequila
- 30 mililitros de licor de manzana
- 30 mililitros de jugo de limón
- ½ manzana verde pelada
- 2 cucharadas de azúcar
- Hielo
Elaboración paso a paso
- Combinar la manzana pelada y en cubos con los demás ingredientes en una licuadora.
- Cargar cada copa con un poco de hielo picado, añadir el trago hasta completar y decorar con gajos de limón o rodajas de manzana.