Gastronomía

Lográ aros de cebolla ultra crujientes con estos tips fáciles

Los aros de cebolla crujientes son el aperitivo perfecto para cualquier ocasión. Con solo tres ingredientes y un tiempo de preparación de 30 minutos, descubrí cómo lograr esa textura dorada e irresistible que todos anhelan.

Por ABC Color
04 de marzo de 2026 - 06:00
Aros de cebolla crujientes.
Aros de cebolla crujientes.Shutterstock

Cómo hacer aros de cebolla ultra crujientes

Aros de cebolla ultra crujientes

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 cebollas
  • 150 gramos de harina de trigo
  • 30 gramos de maicena
  • 8 gramos de levadura química
  • 4 gramos de pimentón dulce
  • 4 gramos de sal
  • 1 gramo de pimienta negra
  • 250 mililitros de agua con gas muy fría
  • 50 gramos de harina de trigo
  • 750 mililitros de aceite de girasol

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las cebollas y cortar en aros de 1 centímetro.
  2. Separar los aros y reservar.
  3. Mezclar 150 gramos de harina de trigo, 30 gramos de maicena, 8 gramos de levadura química, 4 gramos de pimentón dulce, 4 gramos de sal y 1 gramo de pimienta negra.
  4. Añadir 250 mililitros de agua con gas muy fría y batir hasta obtener una masa homogénea.
  5. Calentar 750 mililitros de aceite de girasol a 180 °C.
  6. Enharinar los aros con 50 gramos de harina de trigo y sacudir el exceso.
  7. Sumergir los aros en la masa y escurrir ligeramente.
  8. Freír en tandas de 2 a 3 minutos hasta dorar y quedar crujientes.
  9. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.

Lea más: Mermelada de cebolla morada: el condimento definitivo para elevar tus tablas de quesos