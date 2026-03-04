Lográ aros de cebolla ultra crujientes con estos tips fáciles

Cómo hacer aros de cebolla ultra crujientes
Aros de cebolla ultra crujientes
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 cebollas
- 150 gramos de harina de trigo
- 30 gramos de maicena
- 8 gramos de levadura química
- 4 gramos de pimentón dulce
- 4 gramos de sal
- 1 gramo de pimienta negra
- 250 mililitros de agua con gas muy fría
- 50 gramos de harina de trigo
- 750 mililitros de aceite de girasol
Elaboración paso a paso
- Pelar las cebollas y cortar en aros de 1 centímetro.
- Separar los aros y reservar.
- Mezclar 150 gramos de harina de trigo, 30 gramos de maicena, 8 gramos de levadura química, 4 gramos de pimentón dulce, 4 gramos de sal y 1 gramo de pimienta negra.
- Añadir 250 mililitros de agua con gas muy fría y batir hasta obtener una masa homogénea.
- Calentar 750 mililitros de aceite de girasol a 180 °C.
- Enharinar los aros con 50 gramos de harina de trigo y sacudir el exceso.
- Sumergir los aros en la masa y escurrir ligeramente.
- Freír en tandas de 2 a 3 minutos hasta dorar y quedar crujientes.
- Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.