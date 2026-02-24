Gastronomía

Mermelada de cebolla morada: el condimento definitivo para elevar tus tablas de quesos

Esta mermelada es perfecta para acompañar hamburguesas, quesos y más. Seguí el paso a paso y hacé la mejor mermelada de cebolla morada que vas a probar.

Por ABC Color
24 de febrero de 2026 - 11:30
Mermelada de cebolla morada, imagen ilustrativa.
Mermelada de cebolla morada, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer una mermelada de cebolla morada

Lea más: Aprendé a hacer cebollas caramelizadas: receta sencilla y deliciosa

Mermelada de cebolla morada

Ingredientes

  • 500 gramos de cebolla morada
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 40 gramos de azúcar moreno
  • 60 mililitros de vinagre balsámico
  • 80 mililitros de vino tinto
  • 3 gramos de sal
  • 1 gramo de pimienta negra
  • 1 hoja de laurel

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las cebollas y luego cortarlas en pluma fina.
  2. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  3. Añadir la cebolla y la sal.
  4. Cocinar la cebolla a fuego medio-bajo durante 20 minutos, removiendo con frecuencia, hasta que quede muy blanda.
  5. Incorporar el azúcar moreno y mezclar durante 2 minutos.
  6. Verter el vino tinto y cocinar durante 5 minutos para evaporar el alcohol.
  7. Añadir el vinagre balsámico, el laurel y la pimienta negra.
  8. Reducir a fuego bajo durante 15 minutos, removiendo, hasta obtener una textura de mermelada.
  9. Retirar el laurel y ajustar de sal si fuera necesario.
  10. Enfriar a temperatura ambiente.
  11. Envasar en un tarro limpio y refrigerar durante 2 horas antes de usar.

Lea más: Menú para uno: queso grillado gourmet con pan y una copa de vino