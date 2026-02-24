Mermelada de cebolla morada: el condimento definitivo para elevar tus tablas de quesos

Cómo hacer una mermelada de cebolla morada
Lea más: Aprendé a hacer cebollas caramelizadas: receta sencilla y deliciosa
Mermelada de cebolla morada
Ingredientes
- 500 gramos de cebolla morada
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 40 gramos de azúcar moreno
- 60 mililitros de vinagre balsámico
- 80 mililitros de vino tinto
- 3 gramos de sal
- 1 gramo de pimienta negra
- 1 hoja de laurel
Elaboración paso a paso
- Pelar las cebollas y luego cortarlas en pluma fina.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Añadir la cebolla y la sal.
- Cocinar la cebolla a fuego medio-bajo durante 20 minutos, removiendo con frecuencia, hasta que quede muy blanda.
- Incorporar el azúcar moreno y mezclar durante 2 minutos.
- Verter el vino tinto y cocinar durante 5 minutos para evaporar el alcohol.
- Añadir el vinagre balsámico, el laurel y la pimienta negra.
- Reducir a fuego bajo durante 15 minutos, removiendo, hasta obtener una textura de mermelada.
- Retirar el laurel y ajustar de sal si fuera necesario.
- Enfriar a temperatura ambiente.
- Envasar en un tarro limpio y refrigerar durante 2 horas antes de usar.