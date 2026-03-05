Gastronomía

Cómo hacer un pastel de carne o pastel de pastor: sabor en solo tres pasos

El cottage pie anglosajón es la opción ideal para recuperar carnes y verduras con el agregado de puré de papas; en solo tres facilísimos pasos tendrás una sabrosa cena que tu familia le agradecerá.

Por ABC Color
13 de septiembre de 2021 - 10:30
Pastel de carne facilísimo.
Pastel de carne facilísimo.Shutterstock

Cómo hacer un pastel de carne inglés

Pastel de carne o pastel de pastor

  • Plato: Plato principal
  • Receta: anglosajona

Ingredientes

  • 700 gramos de carne molida
  • 4 huevos duros
  • 1 kilogramo de papas
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 1 mazo de cebollita de verdeo
  • 1 cucharada de orégano seco
  • 1 cucharada de pimentón
  • 1 cucharada de manteca
  • Aceite de girasol
  • 50 gramos de queso rallado

Elaboración paso a paso

  1. Dorar unos minutos la carne picada en una sartén con apenas aceite e ir agregando la zanahoria, el ajo y la cebolla picados. Salpimentar y condimentar. Reservar.
  2. Para el puré, hervir las papas en agua y sal, pisarlas con manteca y nuez moscada. Si es necesario, agregar un chorrito de leche.
  3. En una fuente para horno, colocar el relleno, cubrir con el puré y espolvorear queso rallado. Gratinar al horno y servir caliente.