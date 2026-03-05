Cómo hacer un pastel de carne o pastel de pastor: sabor en solo tres pasos

Cómo hacer un pastel de carne inglés
Lea más: Receta de pastel de carne alemán o Falscher Hase con relleno de huevo duro
Pastel de carne o pastel de pastor
- Plato: Plato principal
- Receta: anglosajona
Ingredientes
- 700 gramos de carne molida
- 4 huevos duros
- 1 kilogramo de papas
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 mazo de cebollita de verdeo
- 1 cucharada de orégano seco
- 1 cucharada de pimentón
- 1 cucharada de manteca
- Aceite de girasol
- 50 gramos de queso rallado
Elaboración paso a paso
- Dorar unos minutos la carne picada en una sartén con apenas aceite e ir agregando la zanahoria, el ajo y la cebolla picados. Salpimentar y condimentar. Reservar.
- Para el puré, hervir las papas en agua y sal, pisarlas con manteca y nuez moscada. Si es necesario, agregar un chorrito de leche.
- En una fuente para horno, colocar el relleno, cubrir con el puré y espolvorear queso rallado. Gratinar al horno y servir caliente.