Gastronomía

Receta de pastel de carne alemán o Falscher Hase con relleno de huevo duro

El Falscher Hase, un clásico pastel de carne alemán, combina carne molida, especias y vegetales. Preparado tradicionalmente para celebraciones, esta receta fácil promete deleitar paladares con un sabor único. Descubrí cómo hacerlo en casa.

Por ABC Color
25 de febrero de 2026 - 06:00
Pastel de carne alemán o Falscher Hase con relleno de huevo duro.
Pastel de carne alemán o Falscher Hase con relleno de huevo duro.Shutterstock

Cómo hacer un pastel de carne alemán o Falscher Hase

Pastel de carne o Falscher Hase

  • Plato: Plato principal
  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 700 gramos de carne picada mixta (cerdo y ternera)
  • 2 huevos
  • 3 huevos duros
  • 80 gramos de pan rallado
  • 150 mililitros de leche
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 20 gramos de mostaza
  • 10 gramos de sal
  • 3 gramos de pimienta negra molida
  • 5 gramos de pimentón dulce
  • 20 gramos de perejil fresco
  • 30 mililitros de aceite de girasol
  • 200 mililitros de caldo de carne

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Picar la cebolla y el ajo.
  3. Calentar 15 mililitros de aceite en una sartén y sofreír la cebolla y el ajo durante 5 minutos.
  4. Remojar el pan rallado con la leche durante 5 minutos.
  5. Mezclar la carne picada con 2 huevos, el pan remojado, la mostaza, la sal, la pimienta, el pimentón, el perejil y el sofrito.
  6. Forrar una bandeja con papel de horno y engrasarla con 15 mililitros de aceite.
  7. Extender la mitad de la mezcla de carne en forma de rectángulo.
  8. Colocar los 3 huevos duros en línea en el centro.
  9. Cubrir con el resto de la mezcla y dar forma de cilindro sellando bien los bordes.
  10. Hornear durante 50 minutos.
  11. Verter el caldo en la bandeja y hornear 10 minutos más.
  12. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar y servir.

