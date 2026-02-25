Receta de pastel de carne alemán o Falscher Hase con relleno de huevo duro

El Falscher Hase, un clásico pastel de carne alemán, combina carne molida, especias y vegetales. Preparado tradicionalmente para celebraciones, esta receta fácil promete deleitar paladares con un sabor único. Descubrí cómo hacerlo en casa.