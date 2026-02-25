Receta de pastel de carne alemán o Falscher Hase con relleno de huevo duro

Cómo hacer un pastel de carne alemán o Falscher Hase
Lea más: El secreto para un relleno de carne para empanadas jugoso y lleno de sabor
Pastel de carne o Falscher Hase
- Plato: Plato principal
- Receta: alemana
Ingredientes
- 700 gramos de carne picada mixta (cerdo y ternera)
- 2 huevos
- 3 huevos duros
- 80 gramos de pan rallado
- 150 mililitros de leche
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 20 gramos de mostaza
- 10 gramos de sal
- 3 gramos de pimienta negra molida
- 5 gramos de pimentón dulce
- 20 gramos de perejil fresco
- 30 mililitros de aceite de girasol
- 200 mililitros de caldo de carne
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Picar la cebolla y el ajo.
- Calentar 15 mililitros de aceite en una sartén y sofreír la cebolla y el ajo durante 5 minutos.
- Remojar el pan rallado con la leche durante 5 minutos.
- Mezclar la carne picada con 2 huevos, el pan remojado, la mostaza, la sal, la pimienta, el pimentón, el perejil y el sofrito.
- Forrar una bandeja con papel de horno y engrasarla con 15 mililitros de aceite.
- Extender la mitad de la mezcla de carne en forma de rectángulo.
- Colocar los 3 huevos duros en línea en el centro.
- Cubrir con el resto de la mezcla y dar forma de cilindro sellando bien los bordes.
- Hornear durante 50 minutos.
- Verter el caldo en la bandeja y hornear 10 minutos más.
- Dejar reposar 10 minutos antes de cortar y servir.