Gastronomía

Prepará la mejor lasaña boloñesa con esta receta fácil y deliciosa

La lasaña boloñesa es una de las recetas más queridas del repertorio italiano, amada por su sabor profundo y suculento. Hacé esta versión simplificada de la clásica receta de lasaña boloñesa, usando pocos ingredientes y en pasos sencillos.

Por ABC Color
01 de abril de 2025 - 06:00
Lasaña boloñesa, imagen ilustrativa.
Lasaña boloñesa, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer una lasaña boloñesa

Lea más: Receta de lasaña de atún y espinacas: cena fácil

Lasaña boloñesa

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 500 gramos de carne molida
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 400 gramos de salsa de tomate
  • 250 gramos de láminas de lasaña
  • Sal y pimienta
  • 200 gramos de queso mozarella
  • 50 gramos de queso parmesano
  • Hojas de albahaca fresca

Elaboración paso a paso

  1. Calentar una sartén grande a fuego medio y añadir un poco de aceite de oliva. Agregar la cebolla picada y el ajo, sofreír hasta que estén tiernos y fragantes, aproximadamente 5 minutos.
  2. Incorporar la carne molida a la sartén, cocinándola hasta que pierda el color rosado. Usar una cuchara de madera para desmenuzarla y asegurarse de que se cocine uniformemente.
  3. Verter la salsa de tomate sobre la carne cocida, mezclar bien y dejar la mezcla cocinar a fuego lento durante unos 15 minutos, hasta que espese ligeramente. Salpimentar al gusto.
  4. Precalentar el horno a 180°C (350°F).
  5. En una fuente para horno, comenzar colocando una capa ligera de la salsa boloñesa en el fondo. A continuación, colocar una capa de láminas de lasaña, seguido de una capa generosa de salsa boloñesa y queso mozarella rallado. Repetir el proceso, asegurándose de terminar con una capa de salsa y una buena cantidad de queso mozarella y parmesano en la parte superior.
  6. Cubrir la lasaña con papel de aluminio y hornear durante aproximadamente 30 minutos. Luego, retirar el papel de aluminio y dejar que se gratine durante 10 minutos adicionales, o hasta que el queso esté burbujeante y dorado.
  7. Dejar reposar la lasaña durante unos 10 minutos antes de servir. Esto facilita su corte y servicio. Antes de servir, decorar con algunas hojas de albahaca fresca para realzar el sabor y la presentación.