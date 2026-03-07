Prepará la mejor lasaña boloñesa con esta receta fácil y deliciosa

Cómo hacer una lasaña boloñesa
Lasaña boloñesa
- Plato: Plato principal
- Receta: italiana
Ingredientes
- 500 gramos de carne molida
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 400 gramos de salsa de tomate
- 250 gramos de láminas de lasaña
- Sal y pimienta
- 200 gramos de queso mozarella
- 50 gramos de queso parmesano
- Hojas de albahaca fresca
Elaboración paso a paso
- Calentar una sartén grande a fuego medio y añadir un poco de aceite de oliva. Agregar la cebolla picada y el ajo, sofreír hasta que estén tiernos y fragantes, aproximadamente 5 minutos.
- Incorporar la carne molida a la sartén, cocinándola hasta que pierda el color rosado. Usar una cuchara de madera para desmenuzarla y asegurarse de que se cocine uniformemente.
- Verter la salsa de tomate sobre la carne cocida, mezclar bien y dejar la mezcla cocinar a fuego lento durante unos 15 minutos, hasta que espese ligeramente. Salpimentar al gusto.
- Precalentar el horno a 180°C (350°F).
- En una fuente para horno, comenzar colocando una capa ligera de la salsa boloñesa en el fondo. A continuación, colocar una capa de láminas de lasaña, seguido de una capa generosa de salsa boloñesa y queso mozarella rallado. Repetir el proceso, asegurándose de terminar con una capa de salsa y una buena cantidad de queso mozarella y parmesano en la parte superior.
- Cubrir la lasaña con papel de aluminio y hornear durante aproximadamente 30 minutos. Luego, retirar el papel de aluminio y dejar que se gratine durante 10 minutos adicionales, o hasta que el queso esté burbujeante y dorado.
- Dejar reposar la lasaña durante unos 10 minutos antes de servir. Esto facilita su corte y servicio. Antes de servir, decorar con algunas hojas de albahaca fresca para realzar el sabor y la presentación.