Prepará arroz con pollo a la panameña en pocos pasos y sorprende a todos

Cómo hacer arroz con pollo a la panameña
Arroz con pollo a la panameña
- Plato: Plato principal
- Receta: panameña
Ingredientes
- 800 gramos de pollo
- 400 gramos de arroz
- 60 mililitros de aceite vegetal
- 150 gramos de cebolla
- 100 gramos de locote rojo
- 20 gramos de ajo
- 30 gramos de pasta de tomate
- 5 gramos de urucú
- 1 litro de caldo de pollo
- 150 gramos de zanahoria
- 120 gramos de arvejas
- 80 gramos de aceitunas verdes
- 20 gramos de alcaparras
- 30 gramos de kuratú
- 10 gramos de sal
- 5 gramos de pimienta negra
- 2 hojas de laurel
Elaboración paso a paso
- Sazonar el pollo con 5 gramos de sal y 5 gramos de pimienta negra.
- Calentar 60 mililitros de aceite vegetal en una olla grande.
- Dorar el pollo durante 8 minutos y retirar.
- Sofreír 150 gramos de cebolla, 100 gramos de locote rojo y 20 gramos de ajo durante 5 minutos.
- Añadir 5 gramos de urucú y 30 gramos de pasta de tomate y cocinar durante 2 minutos.
- Incorporar 1 litro de caldo de pollo y 2 hojas de laurel y llevar a ebullición.
- Agregar 400 gramos de arroz y mezclar.
- Devolver el pollo a la olla e incorporar 150 gramos de zanahoria, 120 gramos de arvejas, 80 gramos de aceitunas verdes y 20 gramos de alcaparras.
- Cocinar a fuego medio durante 5 minutos y bajar a fuego bajo.
- Tapar y cocinar durante 18 minutos.
- Reposar durante 5 minutos sin destapar.
- Añadir 30 gramos de kuratú, ajustar con 5 gramos de sal y mezclar suavemente.