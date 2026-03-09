Gastronomía

Prepará arroz con pollo a la panameña en pocos pasos y sorprende a todos

El arroz con pollo a la panameña, un plato emblemático, combina sabores locales y técnicas tradicionales. Este delicioso manjar es perfecto para cualquier ocasión, y su preparación es más sencilla de lo que parece. Descubrí los secretos detrás de esta receta.

09 de marzo de 2026 - 13:00
Arroz a la panameña.
Arroz a la panameña.Shutterstock

Cómo hacer arroz con pollo a la panameña

Arroz con pollo a la panameña

  • Plato: Plato principal
  • Receta: panameña

Ingredientes

  • 800 gramos de pollo
  • 400 gramos de arroz
  • 60 mililitros de aceite vegetal
  • 150 gramos de cebolla
  • 100 gramos de locote rojo
  • 20 gramos de ajo
  • 30 gramos de pasta de tomate
  • 5 gramos de urucú
  • 1 litro de caldo de pollo
  • 150 gramos de zanahoria
  • 120 gramos de arvejas
  • 80 gramos de aceitunas verdes
  • 20 gramos de alcaparras
  • 30 gramos de kuratú
  • 10 gramos de sal
  • 5 gramos de pimienta negra
  • 2 hojas de laurel

Elaboración paso a paso

  1. Sazonar el pollo con 5 gramos de sal y 5 gramos de pimienta negra.
  2. Calentar 60 mililitros de aceite vegetal en una olla grande.
  3. Dorar el pollo durante 8 minutos y retirar.
  4. Sofreír 150 gramos de cebolla, 100 gramos de locote rojo y 20 gramos de ajo durante 5 minutos.
  5. Añadir 5 gramos de urucú y 30 gramos de pasta de tomate y cocinar durante 2 minutos.
  6. Incorporar 1 litro de caldo de pollo y 2 hojas de laurel y llevar a ebullición.
  7. Agregar 400 gramos de arroz y mezclar.
  8. Devolver el pollo a la olla e incorporar 150 gramos de zanahoria, 120 gramos de arvejas, 80 gramos de aceitunas verdes y 20 gramos de alcaparras.
  9. Cocinar a fuego medio durante 5 minutos y bajar a fuego bajo.
  10. Tapar y cocinar durante 18 minutos.
  11. Reposar durante 5 minutos sin destapar.
  12. Añadir 30 gramos de kuratú, ajustar con 5 gramos de sal y mezclar suavemente.

