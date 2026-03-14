Gastronomía

Yakisoba de pollo: receta rápida y deliciosa para disfrutar en casa

El yakisoba de pollo, un plato japonés sabroso y fácil de preparar, combina fideos, pollo tierno y verduras frescas. Aprendé a cocinarlo en menos de 30 minutos y sorprendé a tus seres queridos con esta deliciosa receta.

Por ABC Color
04 de mayo de 2023 - 09:44
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Yakisoba de pollo.
Yakisoba de pollo.Shutterstock

Cómo hacer yakisoba de pollo

Lea más: Delicioso pollo teriyaki para hacer en casa hoy mismo

Yakisoba de pollo

  • Receta: japonesa

Ingredientes

  • 800 gramos de pollo
  • 400 gramos de fideo oriental para yakisoba (frescos o previamente cocidos)
  • 1 zucchini
  • 2 cebollitas de verdeo
  • 1 repollo blanco
  • 200 gramos de brotes de soja
  • 2 zanahorias
  • 1 acelga japonesa
  • 1 locote rojo
  • 1 cucharadita de jengibre rallado
  • 50 centímetros cúbicos de aceite de sésamo
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • 1 cucharada de salsa de ostras
  • 1 cucharada de salsa teriyaki

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las verduras en tiritas y saltearlas en un wok bien caliente untado con el aceite de sésamo. Antes de retirar del wok, adicionar el jengibre rallado, la salsa de soja, la salsa de ostras y la salsa teriyaki.
  2. Hervir los fideos como indica el paquete.
  3. Al mismo tiempo, en plancha bien caliente, grillar la carne de pollo cortada en tiras.
  4. Servir en un plato hondo mezclando las verduras con la carne y los fideos.

 