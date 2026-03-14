Yakisoba de pollo: receta rápida y deliciosa para disfrutar en casa

Cómo hacer yakisoba de pollo
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Yakisoba de pollo
- Receta: japonesa
Ingredientes
- 800 gramos de pollo
- 400 gramos de fideo oriental para yakisoba (frescos o previamente cocidos)
- 1 zucchini
- 2 cebollitas de verdeo
- 1 repollo blanco
- 200 gramos de brotes de soja
- 2 zanahorias
- 1 acelga japonesa
- 1 locote rojo
- 1 cucharadita de jengibre rallado
- 50 centímetros cúbicos de aceite de sésamo
- 1 cucharada de salsa de soja
- 1 cucharada de salsa de ostras
- 1 cucharada de salsa teriyaki
Elaboración paso a paso
- Cortar las verduras en tiritas y saltearlas en un wok bien caliente untado con el aceite de sésamo. Antes de retirar del wok, adicionar el jengibre rallado, la salsa de soja, la salsa de ostras y la salsa teriyaki.
- Hervir los fideos como indica el paquete.
- Al mismo tiempo, en plancha bien caliente, grillar la carne de pollo cortada en tiras.
- Servir en un plato hondo mezclando las verduras con la carne y los fideos.