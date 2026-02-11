Gastronomía

Delicioso pollo teriyaki para hacer en casa hoy mismo

El pollo teriyaki, un clásico de la cocina japonesa, combina sencillez y sabor. Con este método, disfrutarás de pechugas jugosas y llenas de umami. Descubrí cómo elevar este plato en tu propia cocina de manera fácil y rápida.

Por ABC Color
11 de febrero de 2026 - 13:00
Pollo teriyaki.
Pollo teriyaki.Nadezhda_Nesterova

Cómo hacer un pollo teriyaki

Lea más: Pollo sentado a la cerveza: el método infalible para que la pechuga nunca más te quede seca

Pollo teriyaki

  • Plato: Plato principal
  • Receta: japonesa

Ingredientes

  • 400 gramos de pechuga de pollo sin piel
  • 60 mililitros de salsa de soja
  • 40 mililitros de mirin
  • 20 mililitros de sake de cocina
  • 30 gramos de azúcar
  • 10 gramos de jengibre fresco rallado
  • 1 unidad de diente de ajo
  • 15 mililitros de aceite vegetal
  • 200 gramos de arroz blanco
  • 400 mililitros de agua
  • 5 gramos de sal
  • 10 gramos de cebollita de hoja fresco
  • 5 gramos de semillas de sésamo tostado

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la pechuga de pollo en tiras o cubos medianos.
  2. Mezclar en un bol la salsa de soja, el mirin, el sake de cocina, el azúcar, el jengibre rallado y el diente de ajo picado.
  3. Incorporar el pollo a la mezcla y dejar marinar durante 20 minutos en refrigeración.
  4. Lavar el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga casi transparente.
  5. Colocar el arroz y el agua en una olla, añadir la sal y llevar a ebullición a fuego medio.
  6. Tapar la olla, bajar el fuego al mínimo y cocinar durante 12 minutos, luego apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos sin destapar.
  7. Calentar el aceite vegetal en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  8. Escurrir ligeramente el pollo de la marinada, reservando el líquido.
  9. Saltear el pollo en la sartén hasta que esté dorado por todos lados y casi cocido.
  10. Verter la marinada reservada sobre el pollo y cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese y el pollo esté bien glaseado.
  11. Picar finamente la cebollita de hoja fresca.
  12. Servir el arroz blanco en platos, colocar el pollo teriyaki por encima, espolvorear con cebollín y semillas de sésamo tostado.

Lea más: Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y su propia pasta olímpica