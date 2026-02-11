Delicioso pollo teriyaki para hacer en casa hoy mismo

Cómo hacer un pollo teriyaki
Pollo teriyaki
- Plato: Plato principal
- Receta: japonesa
Ingredientes
- 400 gramos de pechuga de pollo sin piel
- 60 mililitros de salsa de soja
- 40 mililitros de mirin
- 20 mililitros de sake de cocina
- 30 gramos de azúcar
- 10 gramos de jengibre fresco rallado
- 1 unidad de diente de ajo
- 15 mililitros de aceite vegetal
- 200 gramos de arroz blanco
- 400 mililitros de agua
- 5 gramos de sal
- 10 gramos de cebollita de hoja fresco
- 5 gramos de semillas de sésamo tostado
Elaboración paso a paso
- Cortar la pechuga de pollo en tiras o cubos medianos.
- Mezclar en un bol la salsa de soja, el mirin, el sake de cocina, el azúcar, el jengibre rallado y el diente de ajo picado.
- Incorporar el pollo a la mezcla y dejar marinar durante 20 minutos en refrigeración.
- Lavar el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga casi transparente.
- Colocar el arroz y el agua en una olla, añadir la sal y llevar a ebullición a fuego medio.
- Tapar la olla, bajar el fuego al mínimo y cocinar durante 12 minutos, luego apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos sin destapar.
- Calentar el aceite vegetal en una sartén amplia a fuego medio-alto.
- Escurrir ligeramente el pollo de la marinada, reservando el líquido.
- Saltear el pollo en la sartén hasta que esté dorado por todos lados y casi cocido.
- Verter la marinada reservada sobre el pollo y cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese y el pollo esté bien glaseado.
- Picar finamente la cebollita de hoja fresca.
- Servir el arroz blanco en platos, colocar el pollo teriyaki por encima, espolvorear con cebollín y semillas de sésamo tostado.