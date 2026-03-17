Más que cerveza verde en San Patricio: cinco platos tradicionales irlandeses

Cada 17 de marzo, el Día de San Patricio tiñe de verde bares y calles en distintas ciudades del mundo. La postal más difundida —pintas, tréboles y cerveza coloreada— suele eclipsar un dato clave: la celebración también es una puerta de entrada a una cocina de origen campesino, hecha para el clima frío, basada en la papa, el repollo, los guisos y las carnes curadas.

En esa contundencia y en sus sabores directos hay un punto de encuentro natural con el paladar latino, acostumbrado a las comidas de olla, los caldos reconfortantes y las preparaciones “para compartir”.

Más que un menú de rarezas, la gastronomía irlandesa ofrece platos familiares en espíritu: recetas que privilegian la cocción lenta, el aprovechamiento integral y el equilibrio entre sal, grasa y acidez.

Aquí, cinco clásicos que funcionan especialmente bien para quienes disfrutan de la mesa latina.

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Irish stew (estofado irlandés)

El guiso más emblemático del país suele prepararse con cordero (o res), papa, cebolla y zanahoria, cocidos a fuego bajo hasta lograr una textura untuosa.

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Para un comensal latino, su lógica es inmediata: es primo hermano del estofado o el sancocho en versión atlántica.

La grasa del cordero y el fondo del caldo agradecen un toque de acidez al servir (un chorrito de limón o encurtidos al costado), un guiño habitual en muchas mesas de América Latina.

Corned beef con repollo

Aunque su popularidad se disparó en la diáspora, el binomio de carne curada y repollo se volvió un símbolo de San Patricio.

La carne —braseada o hervida— queda tierna y salina, y el repollo aporta frescura.

El maridaje con el gusto latino aparece en la combinación de “carne fuerte + vegetal” típica de platos caseros, y en el rol del repollo como contrapunto, similar a ensaladas o curtidos que cortan la intensidad de una proteína.

Boxty (panqueque o torta de papa)

El boxty es un clásico de la cocina de la papa: puede ser panqueque, tortilla o “cake” a la plancha, mezclando papa rallada y/o puré con harina.

Su encanto para el paladar latino está en la textura: crujiente por fuera, suave por dentro, ideal para acompañar carnes, guisos o incluso para armar un sándwich.

Funciona como alternativa al pan, la arepa o la tortilla en una mesa mixta.

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Shepherd’s pie (pastel de carne con puré)

Carne picada salteada con vegetales, cubierta con puré de papa y gratinada: el shepherd’s pie es confort en formato horno.

Su equivalencia cultural es clara: pastel de papa, empanadas de carne “en bandeja” o preparaciones similares en las que el carbohidrato abraza el relleno.

Para quienes prefieren sabores más intensos, una salsa tipo gravy (o incluso una reducción) potencia el conjunto sin complicarlo.

Colcannon (puré de papa con repollo o kale)

Puré de papa enriquecido con repollo, kale o puerro, a veces con manteca y leche: el colcannon destaca por su cremosidad y su perfil vegetal.

En clave latina, se lee como una guarnición “noble” que acompaña desde carnes asadas hasta pescados, y recuerda a purés mixtos o a preparaciones donde el verde se integra para equilibrar el plato.

Servido caliente, es un aliado para cenas compartidas y mesas largas.

San Patricio puede seguir siendo una excusa para brindar, pero también para ampliar el repertorio: detrás del verde hay una cocina pensada para nutrir y reunir. Y en ese terreno —el de la comida que abraza— Irlanda y América Latina se encuentran sin necesidad de traducción.