Gastronomía

Tacos de pollo desmechado: el truco de la olla a presión para que la carne se deshaga sola

Los tacos de pollo son un clásico mexicano, fáciles de preparar. Con pollo sazonado, tortillas recién hechas y salsa fresca, estos deliciosos bocados se disfrutan a toda hora. ¡Descubrí la receta perfecta para esta delicia!

Por ABC Color
17 de marzo de 2026 - 13:00
Tacos de pollo.
Tacos de pollo.Shutterstock

Cómo hacer tacos de pollo

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Tacos de pollo desmechado

  • Plato: Plato principal
  • Receta: mexicana

Ingredientes

  • 700 gramos de pechuga de pollo
  • 500 mililitros de agua
  • 100 gramos de cebolla blanca
  • 10 gramos de ajo
  • 2 gramos de comino molido
  • 4 gramos de ají en polvo
  • 1 gramo de orégano seco
  • 2 gramos de hoja de laurel
  • 8 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra molida
  • 15 mililitros de aceite vegetal
  • 12 unidades de tortillas de maíz
  • 80 gramos de cebolla morada
  • 50 gramos de cilantro fresco
  • 2 unidades de limón
  • 150 gramos de salsa roja

Elaboración paso a paso

  1. Colocar el pollo, el agua, la cebolla blanca, el ajo, el comino, el ají en polvo, el orégano, el laurel, la sal y la pimienta en la olla a presión.
  2. Cerrar la olla a presión y cocinar a presión durante 12 minutos.
  3. Apagar el fuego y dejar liberar la presión de forma natural durante 10 minutos.
  4. Abrir la olla, retirar el laurel y sacar el pollo a un colador para escurrir, reservando 150 mililitros del líquido de cocción.
  5. Devolver el pollo escurrido a la olla vacía, cerrar la tapa sin presión y agitar con fuerza durante 30 segundos hasta desmechar.
  6. Agregar el aceite vegetal y 150 mililitros del líquido de cocción reservado, y calentar durante 2 minutos para mantener el pollo jugoso.
  7. Calentar las tortillas de maíz en un comal o sartén durante 1 minuto por lado.
  8. Picar la cebolla morada y el cilantro fresco.
  9. Cortar los limones en gajos.
  10. Armar los tacos con el pollo desmechado, la cebolla morada, el cilantro y la salsa roja, y terminar con limón.

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