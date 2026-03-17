Tacos de pollo desmechado: el truco de la olla a presión para que la carne se deshaga sola

Cómo hacer tacos de pollo
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Tacos de pollo desmechado
- Plato: Plato principal
- Receta: mexicana
Ingredientes
- 700 gramos de pechuga de pollo
- 500 mililitros de agua
- 100 gramos de cebolla blanca
- 10 gramos de ajo
- 2 gramos de comino molido
- 4 gramos de ají en polvo
- 1 gramo de orégano seco
- 2 gramos de hoja de laurel
- 8 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra molida
- 15 mililitros de aceite vegetal
- 12 unidades de tortillas de maíz
- 80 gramos de cebolla morada
- 50 gramos de cilantro fresco
- 2 unidades de limón
- 150 gramos de salsa roja
Elaboración paso a paso
- Colocar el pollo, el agua, la cebolla blanca, el ajo, el comino, el ají en polvo, el orégano, el laurel, la sal y la pimienta en la olla a presión.
- Cerrar la olla a presión y cocinar a presión durante 12 minutos.
- Apagar el fuego y dejar liberar la presión de forma natural durante 10 minutos.
- Abrir la olla, retirar el laurel y sacar el pollo a un colador para escurrir, reservando 150 mililitros del líquido de cocción.
- Devolver el pollo escurrido a la olla vacía, cerrar la tapa sin presión y agitar con fuerza durante 30 segundos hasta desmechar.
- Agregar el aceite vegetal y 150 mililitros del líquido de cocción reservado, y calentar durante 2 minutos para mantener el pollo jugoso.
- Calentar las tortillas de maíz en un comal o sartén durante 1 minuto por lado.
- Picar la cebolla morada y el cilantro fresco.
- Cortar los limones en gajos.
- Armar los tacos con el pollo desmechado, la cebolla morada, el cilantro y la salsa roja, y terminar con limón.