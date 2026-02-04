Gastronomía

Pollo sentado a la cerveza: el método infalible para que la pechuga nunca más te quede seca

Receta de pollo a la cerveza, una forma de evitar que te salga seco. Acompañá con una buena ensalada y disfrutá de un plato sabroso.

Por ABC Color
04 de febrero de 2026 - 11:30
Pechuga de pollo.
Pechuga de pollo.VeselovaElena

Cómo hacer pollo sentado a la cerveza

Pollo a la cerveza

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 pollo entero de 2 kilogramos
  • 330 mililitros de cerveza rubia
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 10 gramos de sal fina
  • 5 gramos de pimienta negra molida
  • 10 gramos de pimentón dulce o ahumado
  • 5 gramos de ajo en polvo
  • 5 gramos de cebolla en polvo
  • 5 gramos de tomillo seco
  • 5 gramos de romero seco
  • 1 unidad de limón

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 190 °C.
  2. Lavar el pollo por dentro y por fuera y secar bien con papel de cocina.
  3. Mezclar en un bol la sal, la pimienta, el pimentón, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el tomillo y el romero.
  4. Frotar el pollo con el aceite de oliva por toda la superficie.
  5. Repartir la mezcla de especias por todo el pollo, incluyendo debajo de la piel de la pechuga.
  6. Abrir la lata o botella de cerveza y verter la mitad hasta quedar con 165 mililitros en el recipiente.
  7. Cortar el limón por la mitad y exprimir un poco de jugo dentro de la cerveza restante.
  8. Introducir la lata o un recipiente apto para horno con la cerveza en una bandeja resistente al calor.
  9. Sentar el pollo sobre la cerveza, encajando la cavidad del pollo en la abertura del recipiente para que quede vertical y estable.
  10. Llevar la bandeja al horno y hornear el pollo durante 60 a 75 minutos o hasta que al pinchar la pechuga los jugos salgan claros.
  11. Retirar el pollo del horno y dejar reposar 10 minutos antes de manipularlo.
  12. Sujetar el pollo con cuidado y retirar el recipiente con cerveza sin quemarse.
  13. Trinchar el pollo separando primero las pechugas y luego los muslos y servir de inmediato.

