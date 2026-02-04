Pollo sentado a la cerveza: el método infalible para que la pechuga nunca más te quede seca

Cómo hacer pollo sentado a la cerveza
Pollo a la cerveza
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 pollo entero de 2 kilogramos
- 330 mililitros de cerveza rubia
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 10 gramos de sal fina
- 5 gramos de pimienta negra molida
- 10 gramos de pimentón dulce o ahumado
- 5 gramos de ajo en polvo
- 5 gramos de cebolla en polvo
- 5 gramos de tomillo seco
- 5 gramos de romero seco
- 1 unidad de limón
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 190 °C.
- Lavar el pollo por dentro y por fuera y secar bien con papel de cocina.
- Mezclar en un bol la sal, la pimienta, el pimentón, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el tomillo y el romero.
- Frotar el pollo con el aceite de oliva por toda la superficie.
- Repartir la mezcla de especias por todo el pollo, incluyendo debajo de la piel de la pechuga.
- Abrir la lata o botella de cerveza y verter la mitad hasta quedar con 165 mililitros en el recipiente.
- Cortar el limón por la mitad y exprimir un poco de jugo dentro de la cerveza restante.
- Introducir la lata o un recipiente apto para horno con la cerveza en una bandeja resistente al calor.
- Sentar el pollo sobre la cerveza, encajando la cavidad del pollo en la abertura del recipiente para que quede vertical y estable.
- Llevar la bandeja al horno y hornear el pollo durante 60 a 75 minutos o hasta que al pinchar la pechuga los jugos salgan claros.
- Retirar el pollo del horno y dejar reposar 10 minutos antes de manipularlo.
- Sujetar el pollo con cuidado y retirar el recipiente con cerveza sin quemarse.
- Trinchar el pollo separando primero las pechugas y luego los muslos y servir de inmediato.