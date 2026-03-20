Así podés hacer una sabrosa mayonesa de aguacate en pocos pasos

Cómo hacer una mayonesa de aguacate
Esta es una salsa especial para veganos, muy fácil de hacer y muy suave al paladar. Para untar con flores de brócoli o coliflor, tiritas de locotes, rabanitos, choclos, e incluso con papas fritas, o un pescado a la plancha.
Mayonesa de aguacate
- Plato: Dip
Ingredientes
- 1 aguacate maduro
- 200 centímetros cúbicos de aceite de girasol
- 4 cucharadas de jugo de limón
- 2 ramitas de cilantro fresco
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Retirar la semilla y las partes marrones del aguacate si las tuviera.
- Mixar junto con las hojas de las ramitas de cilantro fresco y 50 centímetros cúbicos de agua.
- Sin dejar de batir, añadir el aceite en forma de hilo, hasta que emulsione.
- Sazonar con jugo de limón, sal y pimienta a gusto. Podemos hacerla más picante añadiendo una pizca de wasabi, o refrescante, con hojas de menta fresca, o con un ligero sabor a ajo, añadiendo 1/2 cucharadita de ajo en polvo.