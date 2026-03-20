Así podés hacer una sabrosa mayonesa de aguacate en pocos pasos

Seguí este paso a paso y obtendrás la mejor mayonesa de aguacate para acompañar ensaladas o sándwiches saludables.

Por ABC Color
13 de enero de 2022 - 15:14
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Mayonesa de aguacate. Shutterstock

Cómo hacer una mayonesa de aguacate

Esta es una salsa especial para veganos, muy fácil de hacer y muy suave al paladar. Para untar con flores de brócoli o coliflor, tiritas de locotes, rabanitos, choclos, e incluso con papas fritas, o un pescado a la plancha. 

  • Plato: Dip

Ingredientes

  • 1 aguacate maduro
  • 200 centímetros cúbicos de aceite de girasol
  • 4 cucharadas de jugo de limón
  • 2 ramitas de cilantro fresco
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Retirar la semilla y las partes marrones del aguacate si las tuviera.
  2. Mixar junto con las hojas de las ramitas de cilantro fresco y 50 centímetros cúbicos de agua.
  3. Sin dejar de batir, añadir el aceite en forma de hilo, hasta que emulsione.
  4. Sazonar con jugo de limón, sal y pimienta a gusto. Podemos hacerla más picante añadiendo una pizca de wasabi, o refrescante, con hojas de menta fresca, o con un ligero sabor a ajo, añadiendo 1/2 cucharadita de ajo en polvo.

