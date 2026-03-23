Gastronomía

Día Mundial de la Espinaca: receta de ñoquis verdes, livianos y sin errores

Cada 26 de marzo se celebra el Día Mundial de las Espinacas, una ocasión ideal para explorar recetas con este alimento. Aprovechá para hacer los más deliciosos ñoquis de espinaca hoy mismo.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2021 - 18:32
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Ñoquis de espinaca.
Ñoquis de espinaca.Shutterstock

Cómo hacer ñoquis de espinaca

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Ñoquis de espinaca

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 700 gramos de espinacas
  • 500 gramos de ricota
  • 40 gramos de queso rallado
  • 100 gramos de harina 0000
  • 1 huevo
  • Sal, pimienta, nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Blanquear las hojas de espinaca. Escurrir y exprimir hasta que no suelten más agua. Picar.
  2. En un bol mezclar la ricota con las espinacas, el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Añadir de a poco la harina hasta lograr una masa parecida a la de los ñoquis de papas.
  3. Espolvorear con harina una superficie limpia. Tomar pequeñas porciones de masa, formar cilindros y cortar cubitos pequeños.
  4. En una cacerola poner a hervir abundante agua con sal y agregar los ñoquis cuando el agua hierva.
  5. Cocinar los ñoquis de 5 a 8 minutos hasta que floten. Escurrirlos y mezclarlos con la salsa que se desee.

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