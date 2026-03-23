Día Mundial de la Espinaca: receta de ñoquis verdes, livianos y sin errores

Cómo hacer ñoquis de espinaca
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Ñoquis de espinaca
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 700 gramos de espinacas
- 500 gramos de ricota
- 40 gramos de queso rallado
- 100 gramos de harina 0000
- 1 huevo
- Sal, pimienta, nuez moscada
Elaboración paso a paso
- Blanquear las hojas de espinaca. Escurrir y exprimir hasta que no suelten más agua. Picar.
- En un bol mezclar la ricota con las espinacas, el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Añadir de a poco la harina hasta lograr una masa parecida a la de los ñoquis de papas.
- Espolvorear con harina una superficie limpia. Tomar pequeñas porciones de masa, formar cilindros y cortar cubitos pequeños.
- En una cacerola poner a hervir abundante agua con sal y agregar los ñoquis cuando el agua hierva.
- Cocinar los ñoquis de 5 a 8 minutos hasta que floten. Escurrirlos y mezclarlos con la salsa que se desee.