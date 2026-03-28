Brownies con whey protein: receta fácil y con pocos ingredientes

Preparar brownies con whey protein es una forma deliciosa de disfrutar un postre nutritivo. Con solo unos pocos ingredientes y unos pocos minutos, podés convertir el estándar en una opción saludable que no sacrifica el sabor.

Por ABC Color
28 de marzo de 2026 - 06:00
Brownie de whey protein y banana.Shutterstock

Cómo hacer brownies con whey protein

Brownies con whey protein

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 30 gramos de whey protein
  • 20 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • 10 mililitros de aceite de coco
  • 5 mililitros de esencia de vainilla
  • 5 gramos de polvo de hornear
  • 1 gramo de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados.
  2. Triturar las 2 banana en un bol hasta obtener un puré.
  3. Batir los 2 huevos e incorporarlos al puré.
  4. Agregar los 30 gramos de whey protein, los 20 gramos de cacao, los 5 gramos de polvo de hornear y el 1 gramo de sal.
  5. Mezclar hasta integrar sin grumos.
  6. Incorporar los 10 mililitros de aceite de coco y los 5 mililitros de esencia de vainilla.
  7. Verter la mezcla en un molde pequeño forrado o engrasado.
  8. Hornear 15 minutos.
  9. Retirar del horno y dejar enfriar 10 minutos antes de cortar.