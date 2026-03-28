Brownies con whey protein: receta fácil y con pocos ingredientes

Cómo hacer brownies con whey protein
Lea más: Deliciosos brownies de cacao y dulce de leche: receta fácil para ocho personas
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 30 gramos de whey protein
- 20 gramos de cacao en polvo sin azúcar
- 10 mililitros de aceite de coco
- 5 mililitros de esencia de vainilla
- 5 gramos de polvo de hornear
- 1 gramo de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados.
- Triturar las 2 banana en un bol hasta obtener un puré.
- Batir los 2 huevos e incorporarlos al puré.
- Agregar los 30 gramos de whey protein, los 20 gramos de cacao, los 5 gramos de polvo de hornear y el 1 gramo de sal.
- Mezclar hasta integrar sin grumos.
- Incorporar los 10 mililitros de aceite de coco y los 5 mililitros de esencia de vainilla.
- Verter la mezcla en un molde pequeño forrado o engrasado.
- Hornear 15 minutos.
- Retirar del horno y dejar enfriar 10 minutos antes de cortar.