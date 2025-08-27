Deliciosos brownies de cacao y dulce de leche: receta fácil para ocho personas

Cómo hacer brownies de cacao y dulce de leche
Lea más: Deliciosos muffins de manzana y canela: ¡saludables y fáciles de hacer!
Brownies de cacao y dulce de leche
- Plato: Postre
- Para: para 8 personas
Ingredientes
- 140 gramos de cacao (al menos 60 % puro)
- 120 gramos de harina común
- 220 gramos de manteca
- 250 gramos de azúcar
- 4 huevos
- Dulce de leche repostero
Ganache de chocolate:
- 50 gramos de crema de leche
- 150 gramos de chocolate semiamargo en barra
Elaboración paso a paso
- Mezclar la manteca con el azúcar y batir hasta obtener una crema.
- Adicionar los huevos (a temperatura ambiente) de a uno, batiendo constantemente.
- Por último, añadir la harina previamente tamizada con el cacao (y nueces picadas si lo desea).
- Colocar la masa en moldes redondos o de muffins, bien engrasados con manteca hasta cubrir ¾ partes del moldecito.
- Hornear en horno precalentado a 180 ºC durante unos 20 a 25 minutos.
- Retirar la bandeja del horno y dejar enfriar. Cortar el sobrante de brownie que haya crecido del molde, desmoldar y juntarlos de a dos para decorarlos a gusto.
- Ganache de chocolate: poner a hervir la crema de leche y luego derramarla en un bol en el que estará el chocolate ya picado. De esta forma, con el calor de la crema de leche, se fundirá el chocolate. Para poder extenderlo sobre los brownies, no se debe enfriar demasiado porque el chocolate volverá a ser duro.