Gastronomía

Receta fácil: ¡prepará la mejor trenza salada de Pascua para tu mesa!

Esta receta de trenza salada de Pascua es una alternativa diferente para probar esta Semana Santa y no podés dejar de prepararla. Seguí esta receta.

Por ABC Color
20 de marzo de 2024 - 16:19
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Rosca de Pascua.
Rosca de Pascua.Shutterstock

Cómo hacer una trenza salada de Pascua

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Trenza salada

Ingredientes

  • 1 litro de leche caliente
  • 80 gramos de levadura
  • 3 huevos
  • 250 gramos de manteca blanda
  • 2 kilogramos de harina blanca 0000
  • 40 gramos de sal
  • Hojuelas de avena

Elaboración paso a paso

  1. Disolver la levadura en la leche y mezclar. Añadir la manteca y dos huevos, y mezclar bien. Luego agregar la harina y la sal. Amasar hasta formar una masa elástica. Es mejor hacerlo a mano por unos 10 minutos.
  2. Colocar la masa en un recipiente, cubrirla y dejarla crecer al doble de su volumen.
  3. Partir la masa en dos partes iguales y hacer dos rollos de 50 centímetros de largo. Entrecruzar los rollos para crear una trenza.
  4. Pincelar la trenza con un huevo batido, espolvorear con hojuelas de avena y dejar leudar nuevamente unos 30 minutos sobre la placa en la que irá al horno.
  5. Cocinar en horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos.