Receta fácil: ¡prepará la mejor trenza salada de Pascua para tu mesa!

Cómo hacer una trenza salada de Pascua
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Trenza salada
Ingredientes
- 1 litro de leche caliente
- 80 gramos de levadura
- 3 huevos
- 250 gramos de manteca blanda
- 2 kilogramos de harina blanca 0000
- 40 gramos de sal
- Hojuelas de avena
Elaboración paso a paso
- Disolver la levadura en la leche y mezclar. Añadir la manteca y dos huevos, y mezclar bien. Luego agregar la harina y la sal. Amasar hasta formar una masa elástica. Es mejor hacerlo a mano por unos 10 minutos.
- Colocar la masa en un recipiente, cubrirla y dejarla crecer al doble de su volumen.
- Partir la masa en dos partes iguales y hacer dos rollos de 50 centímetros de largo. Entrecruzar los rollos para crear una trenza.
- Pincelar la trenza con un huevo batido, espolvorear con hojuelas de avena y dejar leudar nuevamente unos 30 minutos sobre la placa en la que irá al horno.
- Cocinar en horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos.