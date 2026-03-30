No te pierdas esta receta tradicional de rora kyra para un Viernes Santo a lo Paraguay

La harina de maíz que se utiliza para estos platos es la que se obtiene luego de hervir los granos y molerlos. Es una harina fresca que se mantiene en la heladera, como máximo, por una semana, o en el freezer por dos meses. Si la harina tiene un olor fuerte o ácido es porque ya está pasada, y no conviene utilizarla en ninguna preparación.