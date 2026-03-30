Gastronomía

No te pierdas esta receta tradicional de rora kyra para un Viernes Santo a lo Paraguay

Una Semana Santa tradicional del campo paraguayo incluye preparaciones típicas como la chipa y la sopa paraguaya, pero también hay platos como el rora kyra (a base de harina de maíz) que son deliciosos. Te mostramos cómo hacerlo.

Por ABC Color
13 de abril de 2022 - 10:20
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Rora kyra, imagen ilustrativa.
Rora kyra, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer rora kyra

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La harina de maíz que se utiliza para estos platos es la que se obtiene luego de hervir los granos y molerlos. Es una harina fresca que se mantiene en la heladera, como máximo, por una semana, o en el freezer por dos meses. Si la harina tiene un olor fuerte o ácido es porque ya está pasada, y no conviene utilizarla en ninguna preparación.

Rora kyra

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 600 gramos de harina de maíz
  • 400 gramos de cebolla en rodajas
  • 1 taza de suero o leche
  • 250 gramos de queso Paraguay
  • 100 centímetros cúbicos de aceite de maíz
  • 2 cucharaditas de sal fina

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las cebollas en rodajas y rehogarlas en una olla con el aceite y la sal.
  2. Cuando están transparentes, agregar el suero o leche. Revolver y, cuando rompa el hervor, agregar la harina de maíz en forma de lluvia, y el queso desmenuzado, mezclando constantemente con una cuchara de madera hasta que se cocine, aproximadamente unos 10 minutosa fuego lento.
  3. Si necesita un poco más de líquido, puede agregar más leche o suero, pero no debe quedar muy floja ni fluida.
  4. Servir caliente como plato principal en el almuerzo del Viernes Santo.