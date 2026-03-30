No te pierdas esta receta tradicional de rora kyra para un Viernes Santo a lo Paraguay

Cómo hacer rora kyra
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La harina de maíz que se utiliza para estos platos es la que se obtiene luego de hervir los granos y molerlos. Es una harina fresca que se mantiene en la heladera, como máximo, por una semana, o en el freezer por dos meses. Si la harina tiene un olor fuerte o ácido es porque ya está pasada, y no conviene utilizarla en ninguna preparación.
Rora kyra
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 600 gramos de harina de maíz
- 400 gramos de cebolla en rodajas
- 1 taza de suero o leche
- 250 gramos de queso Paraguay
- 100 centímetros cúbicos de aceite de maíz
- 2 cucharaditas de sal fina
Elaboración paso a paso
- Cortar las cebollas en rodajas y rehogarlas en una olla con el aceite y la sal.
- Cuando están transparentes, agregar el suero o leche. Revolver y, cuando rompa el hervor, agregar la harina de maíz en forma de lluvia, y el queso desmenuzado, mezclando constantemente con una cuchara de madera hasta que se cocine, aproximadamente unos 10 minutosa fuego lento.
- Si necesita un poco más de líquido, puede agregar más leche o suero, pero no debe quedar muy floja ni fluida.
- Servir caliente como plato principal en el almuerzo del Viernes Santo.