Postres clásicos italianos: receta de tiramisú en vaso, panna cotta y cannoli

Cómo hacer tiramisú en vaso
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Tiramisú en vaso
- Plato: Postre
- Receta: italiana
Ingredientes
- 250 gramos de queso mascarpone
- 2 huevos
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 taza de café fuerte
- 12 unidades de bizcocho de vainilla
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de licor amaretto
Elaboración paso a paso
- Preparar el café fuerte y dejarlo enfriar.
- Separar las claras de las yemas.
- Batir las claras con la sal hasta obtener picos firmes.
- Batir las yemas con el azúcar y la vainilla hasta que la mezcla aclare y espese.
- Incorporar el queso mascarpone a la mezcla de yemas hasta integrar sin grumos.
- Añadir las claras batidas a la crema en 2 tandas y mezclar con movimientos envolventes.
- Mezclar el café con el licor amaretto.
- Remojar rápidamente los bizcochos en el café y colocarlos como primera capa en los vasos.
- Repartir una capa de crema sobre los bizcochos.
- Repetir el armado con otra capa de bizcochos y otra de crema hasta completar los vasos.
- Refrigerar los vasos durante 4 horas.
- Espolvorear el cacao en polvo antes de servir.