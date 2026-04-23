Día Mundial del Libro: 5 libros de cocina que tenés que tener a mano

Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha impulsada por la Unesco para promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. La elección no es casual: coincide con la tradición de recordar, en torno a ese día, a grandes autores de la literatura universal como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

En un mundo de recetas fugaces en redes sociales, el Día del Libro también invita a volver a un formato que resiste el paso del tiempo: el libro de cocina. No solo ordena técnicas y sabores; también conserva memoria, identidad y maneras de sentarse a la mesa.

Tomás nota, porque estos cinco títulos combinan utilidad, disfrute y una voz de autor reconocible.

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Cocina paraguaya tradicional y contemporánea, de Sarita Garofalo

Garofalo reúne recetas que dialogan con la historia culinaria del Paraguay —la mandioca, el maíz, los guisos, las masas— y las presenta con mirada actual.

Es un libro para entender de dónde viene una cocina y cómo puede reinterpretarse sin perder su raíz. Su autora se destaca por difundir y actualizar el recetario paraguayo, tendiendo puentes entre tradición doméstica y cocina de hoy.

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Dinner at Home, de Martha Stewart

Martha Stewart es una figura clave del estilo de vida estadounidense: cocina, organización y hospitalidad en un mismo universo. Este libro apunta a resolver una pregunta de todos los días—“¿qué cenamos?”— con recetas pensadas para la casa, con sabor de “hecho en serio” pero sin volverse imposibles.

Ideal para quienes buscan ideas confiables y un enfoque práctico para recibir o cocinar entre semana.

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Meal prep: si nos organizamos comemos todos, de Paulina Cocina

Paulina Cocina (Paulina Abascal) construyó una comunidad masiva desde el humor y la cocina realista. En este libro baja a tierra el “meal prep” con un método argentino, directo y flexible: planificar, cocinar por tandas y comer mejor sin vivir esclavos del tupper.

Es una herramienta para ordenar la semana, ahorrar y reducir el estrés de la comida diaria.

La condesa descalza, de Ina Garten

Ina Garten —la “Barefoot Contessa”— es sinónimo de recetas elegantes pero accesibles, pensadas para compartir. Con una narrativa cálida, propone platos de sabor nítido, buenos ingredientes y resultados que suelen lucirse con poco esfuerzo extra.

Vale por su capacidad de enseñar un estilo: cocinar para agasajar sin solemnidad, con un estándar alto y amable.

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Cocina de 10, de Karlos Arguiñano

Arguiñano es uno de los cocineros más populares de España gracias a décadas de televisión, donde convirtió la cocina cotidiana en espectáculo cercano.

Cualquiera de sus libros de “cocina fácil” funciona como fondo de biblioteca: recetas caseras, claras, con trucos y porciones pensadas para familias. Perfectos para quien quiere comer rico sin complicarse y ganar repertorio de platos de diario.

En Cocina de 10 presenta un “recetario, fácil y sabroso, para entregarse a los fogones”.

¿Con cuál de estos cinto títulos te animás a empezar?