Receta fácil: así podés preparar milanesas de pollo sabrosas

Cómo hacer milanesas de pollo
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Milanesas de pollo
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 4 supremas de pollo
- 2 huevos
- 2 calditos de gallina
- ¼ taza de leche
- 1 cucharada de mostaza
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de harina de maíz
- 3 cucharadas de queso rallado
- 1 cucharada de perejil picado
- Aceite de maíz o de girasol para freír, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Retirar la piel de las pechugas y separarlas en supremas. Cortarlas en filetes como para milanesas.
- Mezclar la harina de maíz con el queso rallado y perejil picado. Reservar.
- Calentar la leche y disolver los caldos de carne en ella. Dejar entibiar.
- En un bol, mezclar los huevos y agregar la leche. Adicionar también la mostaza, los dientes de ajo sin piel y aplastados, y pimienta a gusto (no adicionar sal).
- Dejar marinar la carne en esta mezcla por lo menos por 30 minutos (siempre en la heladera).
- Retirar. Pasar la carne por la mezcla de harina y presionar muy bien. Si se desea un rebozado más grueso, pasar nuevamente por la mezcla de huevos y una vez más por la mezcla de harina.
- Freírlas en aceite bien caliente. Retirarlas sobre papel absorbente.