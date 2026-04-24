Gastronomía

Receta fácil: así podés preparar milanesas de pollo sabrosas

Receta de milanesas de pollo con rebozado de harina de maíz, queso y perejil, perfecta para un almuerzo en casa.

Por ABC Color
27 de abril de 2024 - 10:29
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Milanesa de pollo, imagen ilustrativa.
Milanesa de pollo, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer milanesas de pollo

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Milanesas de pollo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 4 supremas de pollo
  • 2 huevos
  • 2 calditos de gallina
  • ¼ taza de leche
  • 1 cucharada de mostaza
  • 2 dientes de ajo
  • 1 taza de harina de maíz
  • 3 cucharadas de queso rallado
  • 1 cucharada de perejil picado
  • Aceite de maíz o de girasol para freír, cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Retirar la piel de las pechugas y separarlas en supremas. Cortarlas en filetes como para milanesas.
  2. Mezclar la harina de maíz con el queso rallado y perejil picado. Reservar.
  3. Calentar la leche y disolver los caldos de carne en ella. Dejar entibiar.
  4. En un bol, mezclar los huevos y agregar la leche. Adicionar también la mostaza, los dientes de ajo sin piel y aplastados, y pimienta a gusto (no adicionar sal).
  5. Dejar marinar la carne en esta mezcla por lo menos por 30 minutos (siempre en la heladera).
  6. Retirar. Pasar la carne por la mezcla de harina y presionar muy bien. Si se desea un rebozado más grueso, pasar nuevamente por la mezcla de huevos y una vez más por la mezcla de harina.
  7. Freírlas en aceite bien caliente. Retirarlas sobre papel absorbente.