Gastronomía

Cómo preparar una tarta de pollo: receta fácil y llena de sabor

La tarta de pollo, un clásico reconfortante de la gastronomía, combina ingredientes frescos y técnicas sencillas. Este plato, que deleita paladares desde hace generaciones, se prepara en menos de una hora, ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2022 - 17:04
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Tarta de pollo.
Tarta de pollo.Anderson Alan Camargo

Cómo hacer una tarta de pollo

Lea más: La esencia del curry: buñuelos de pollo que despiertan el paladar en cada bocado

Tarta de pollo

Ingredientes

Masa

  • 350 gramos de harina 0000
  • 125 gramos de manteca
  • 50 centímetros cúbicos de agua
  • Sal y pimienta

Relleno de pollo y verduras

  • 250 gramos de pechuga de pollo
  • 70 gramos de cebolla blanca
  • 150 gramos de acelga hervida
  • 20 gramos de manteca
  • 3 huevos
  • 100 gramos de queso fresco
  • 200 gramos de crema de leche

Elaboración paso a paso

  1. Formar un arenado con la harina y manteca, agregar sal y pimienta a gusto, mojar con el agua y mezclar sin amasar. Llevar al frío por 15 minutos.
  2. Retirar y estirar con cuidado con palote. Forrar un molde para tarta o varios moldes individuales y rellenar.
  3. Para el relleno cortar en cubitos el pollo, picar la cebolla y blanquear las acelgas, calentar la mantecay cocinar en ella el pollo. Agregar la cebolla y cocinar bien. Incorporar la acelga picada, la crema y el queso en cubos, luego retirar del fuego, agregar los huevos y verter la preparación en el molde forrado con la masa.
  4. Cocinar en horno precalentado a 180 °C por espacio de 30 minutoso hasta que se note cocida y dorada. 
Enlace copiado