Cómo preparar una tarta de pollo: receta fácil y llena de sabor

Cómo hacer una tarta de pollo
Tarta de pollo
Ingredientes
Masa
- 350 gramos de harina 0000
- 125 gramos de manteca
- 50 centímetros cúbicos de agua
- Sal y pimienta
Relleno de pollo y verduras
- 250 gramos de pechuga de pollo
- 70 gramos de cebolla blanca
- 150 gramos de acelga hervida
- 20 gramos de manteca
- 3 huevos
- 100 gramos de queso fresco
- 200 gramos de crema de leche
Elaboración paso a paso
- Formar un arenado con la harina y manteca, agregar sal y pimienta a gusto, mojar con el agua y mezclar sin amasar. Llevar al frío por 15 minutos.
- Retirar y estirar con cuidado con palote. Forrar un molde para tarta o varios moldes individuales y rellenar.
- Para el relleno cortar en cubitos el pollo, picar la cebolla y blanquear las acelgas, calentar la mantecay cocinar en ella el pollo. Agregar la cebolla y cocinar bien. Incorporar la acelga picada, la crema y el queso en cubos, luego retirar del fuego, agregar los huevos y verter la preparación en el molde forrado con la masa.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C por espacio de 30 minutoso hasta que se note cocida y dorada.