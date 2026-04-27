Gastronomía

Currywurst casero: el paso a paso del “street food” más icónico de Berlín

El Currywurst, un ícono de la comida callejera alemana, combina chorizos con una salsa especiada. Hoy te mostramos los pasos para recrear este plato en casa, garantizando sabores auténticos y un festín irresistible.

Por ABC Color
27 de abril de 2026 - 10:54
Currywurst.
Currywurst.Shutterstock

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Currywurst

  • Plato: Entrada
  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 4 choriszos tipo bratwurst
  • 1 cucharada de aceite neutro
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de pasta de tomate
  • 1 taza de kétchup
  • 2 cucharadas de vinagre de manzana
  • 1 cucharada de salsa worcestershire
  • 1 cucharada de azúcar
  • media taza de agua
  • 3 cucharaditas de curry en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla y el ajo en trozos pequeños.
  2. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.
  3. Sofreír la cebolla durante 5 minutos.
  4. Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto.
  5. Incorporar la pasta de tomate y cocinar durante 1 minuto.
  6. Añadir el kétchup, el vinagre, la salsa worcestershire, el azúcar y el agua.
  7. Sumar 2 cucharaditas de curry en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta.
  8. Cocinar a fuego bajo durante 10 minutos, removiendo de vez en cuando.
  9. Triturar la salsa hasta que quede fina y volver a calentarla durante 1 minuto.
  10. Cocinar los chorizos en plancha o sartén a fuego medio-alto durante 10 minutos, dándoles vuelta para dorarlos de manera uniforme.
  11. Cortar los chorizos en rodajas de 2 centímetros.
  12. Servir los chorizos, cubrir con la salsa caliente y espolvorear con 1 cucharadita de curry en polvo.