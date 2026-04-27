Currywurst casero: el paso a paso del “street food” más icónico de Berlín

Cómo hacer Currywurst en casa
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Currywurst
- Plato: Entrada
- Receta: alemana
Ingredientes
- 4 choriszos tipo bratwurst
- 1 cucharada de aceite neutro
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de pasta de tomate
- 1 taza de kétchup
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- 1 cucharada de salsa worcestershire
- 1 cucharada de azúcar
- media taza de agua
- 3 cucharaditas de curry en polvo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla y el ajo en trozos pequeños.
- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla durante 5 minutos.
- Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto.
- Incorporar la pasta de tomate y cocinar durante 1 minuto.
- Añadir el kétchup, el vinagre, la salsa worcestershire, el azúcar y el agua.
- Sumar 2 cucharaditas de curry en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta.
- Cocinar a fuego bajo durante 10 minutos, removiendo de vez en cuando.
- Triturar la salsa hasta que quede fina y volver a calentarla durante 1 minuto.
- Cocinar los chorizos en plancha o sartén a fuego medio-alto durante 10 minutos, dándoles vuelta para dorarlos de manera uniforme.
- Cortar los chorizos en rodajas de 2 centímetros.
- Servir los chorizos, cubrir con la salsa caliente y espolvorear con 1 cucharadita de curry en polvo.