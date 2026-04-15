Gastronomía

Aprendé a preparar el auténtico chucrut en sencillos pasos

Receta de Sauerkraut o chucrut, el típico acompañamiento alemán ideal para consumir con salchichas.

Por ABC Color
30 de abril de 2023 - 10:00
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Preparación del chucrut.
Preparación del chucrut.Shutterstock

Cómo hacer Sauerkraut o chucrut

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Ideal para servir con salchichas y puré, bien al estilo alemán.

Sauerkraut (Chucrut)

  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 1 repollo verde mediano, cortado en tiras finas
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cebolla pequeña, cortada en rodajas finas
  • 1/2 taza de agua (si te gusta picante, utiliza menos)
  • 1 1/4 taza de vinagre
  • 1 cucharada de sal gruesa
  • 1 cucharada de pimienta negra en granos

Elaboración paso a paso

  1. En una cacerola, calentar el aceite de oliva. Agregar la cebolla, revolviendo constantemente.
  2. Cuando la cebolla ya esté blanda y transparente, añadir el repollo, el vinagre, el agua, la sal y los granos de pimienta negra.
  3. Tapar la olla y cocinar a fuego lento durante 30 a 45 minutos, hasta que el repollo esté tierno. Se puede agregar un poco más de agua si lo nota demasiado seco.
  4. Se puede guardar esta preparación en la heladera durante 2 semanas, en un frasco bien cerrado.