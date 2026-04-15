Aprendé a preparar el auténtico chucrut en sencillos pasos

Cómo hacer Sauerkraut o chucrut
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Ideal para servir con salchichas y puré, bien al estilo alemán.
Sauerkraut (Chucrut)
- Receta: alemana
Ingredientes
- 1 repollo verde mediano, cortado en tiras finas
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla pequeña, cortada en rodajas finas
- 1/2 taza de agua (si te gusta picante, utiliza menos)
- 1 1/4 taza de vinagre
- 1 cucharada de sal gruesa
- 1 cucharada de pimienta negra en granos
Elaboración paso a paso
- En una cacerola, calentar el aceite de oliva. Agregar la cebolla, revolviendo constantemente.
- Cuando la cebolla ya esté blanda y transparente, añadir el repollo, el vinagre, el agua, la sal y los granos de pimienta negra.
- Tapar la olla y cocinar a fuego lento durante 30 a 45 minutos, hasta que el repollo esté tierno. Se puede agregar un poco más de agua si lo nota demasiado seco.
- Se puede guardar esta preparación en la heladera durante 2 semanas, en un frasco bien cerrado.