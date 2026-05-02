Gastronomía

Bastoncitos ultra crocantes: doble horneado para unas batatas perfectas

Las batatas crujientes son un deleite fácil de preparar. Descubrí los ingredientes clave y la técnica ideal para conseguir la textura perfecta, transformando este tubérculo en un acompañante irresistible que encantará a todos en tu mesa.

Por ABC Color
02 de mayo de 2026 a la - 13:00
Batatas crujientes, imagen ilustrativa.Shutterstockgemini

Cómo hacer batatas crujientes

Batatas crujientes

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 batatas
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 2 cucharaditas de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 160 °C y forrar 1 bandeja con papel manteca.
  2. Lavar las batatas y cortar en bastones parejos de 1 centímetro.
  3. Remojar los bastones en agua fría durante 20 minutos.
  4. Escurrir y secar muy bien los bastones con repasador o papel de cocina.
  5. Mezclar los bastones con 1 cucharada de aceite de oliva, 2 cucharaditas de fécula de maíz, 1 cucharadita de sal fina, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharadita de ajo en polvo y 1 pizca de pimienta negra.
  6. Distribuir los bastones en 1 sola capa, sin encimar, sobre la bandeja.
  7. Hornear durante 30 minutos a 160 °C.
  8. Retirar la bandeja y dejar reposar los bastones durante 10 minutos.
  9. Subir el horno a 220 °C.
  10. Hornear durante 12 minutos a 220 °C, dando vuelta los bastones a la mitad del tiempo.
  11. Retirar del horno y servir de inmediato.