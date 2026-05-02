Bastoncitos ultra crocantes: doble horneado para unas batatas perfectas

Cómo hacer batatas crujientes
Lea más: Consejos simples para cocinar batatas sin perder su sabor
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 batatas
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 2 cucharaditas de fécula de maíz
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 160 °C y forrar 1 bandeja con papel manteca.
- Lavar las batatas y cortar en bastones parejos de 1 centímetro.
- Remojar los bastones en agua fría durante 20 minutos.
- Escurrir y secar muy bien los bastones con repasador o papel de cocina.
- Mezclar los bastones con 1 cucharada de aceite de oliva, 2 cucharaditas de fécula de maíz, 1 cucharadita de sal fina, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharadita de ajo en polvo y 1 pizca de pimienta negra.
- Distribuir los bastones en 1 sola capa, sin encimar, sobre la bandeja.
- Hornear durante 30 minutos a 160 °C.
- Retirar la bandeja y dejar reposar los bastones durante 10 minutos.
- Subir el horno a 220 °C.
- Hornear durante 12 minutos a 220 °C, dando vuelta los bastones a la mitad del tiempo.
- Retirar del horno y servir de inmediato.