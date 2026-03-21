Viajes
21 de marzo de 2026 - 06:00

El Flysch de Zumaia: viaje a través de acantilados que revelan la historia de la Tierra

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.Shutterstock

Entre el verde intenso del País Vasco y el Cantábrico, Zumaia guarda una de esas postales que se vuelven experiencia: acantilados estriados como páginas, playas al pie de la roca y un paseo costero donde cada curva cambia la escala del paisaje.

Por Alba Acosta

Dónde queda Zumaia y cómo llegar a la Costa Vasca

Zumaia está en Gipuzkoa, en la costa norte de España, entre San Sebastián (Donostia) y Bilbao.

Se ubica dentro de la llamada Costa Vasca, una franja atlántica de pueblos marineros y miradores sobre el mar.

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.

Desde San Sebastián se llega en menos de una hora por ruta; también es común combinar la visita con Getaria y Zarautz, que quedan a pocos kilómetros.

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El Flysch: acantilados que cuentan millones de años

Lo que vuelve singular a Zumaia es su flysch: una sucesión de capas de roca que aparecen en los acantilados como líneas paralelas, apiladas a lo largo de kilómetros.

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.

Visto desde arriba, el relieve parece una gran costura de piedra; desde abajo, al ritmo de las mareas, el suelo se transforma en una plataforma con formas y texturas casi lunares.

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.

Es un sitio perfecto para quien viaja con curiosidad: aquí el paisaje no solo se mira, también se “lee”.

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.

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Qué hacer en el Flysch de Zumaia: caminatas, miradores y marea baja

Una de las mejores maneras de conocer el área es recorrer a pie el tramo costero que une Zumaia con Deba.

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.

El sendero regala panorámicas constantes del Cantábrico y de las paredes rocosas, con puntos donde detenerse a observar los estratos con calma.

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.

Conviene consultar el horario de mareas: con marea baja, algunas zonas quedan expuestas y el flysch se aprecia de cerca, como un mosaico natural a ras del mar.

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.

Para sumar contexto, el Centro de Interpretación Algorri, en Zumaia, ayuda a entender el paisaje sin perder el tono viajero: mapas, explicaciones sencillas y claves para reconocer lo que se ve en el camino.

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.

En barco, la mirada cambia: el flysch desde el agua regala otra experiencia, salir en embarcación desde el puerto. Desde el mar, los acantilados ganan altura y dramatismo, y las capas se ven como una gran escalera geológica.

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Lugares imperdibles en Zumaia y alrededores

La playa de Itzurun es una de las escenas más reconocibles del destino: arena encajada entre paredes altas, oleaje atlántico y una vista directa al flysch.

Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.
Zumaia, Gipuzkoa, en la costa norte de España.

A pocos minutos, la ermita de San Telmo, sobre el acantilado, funciona como mirador natural y punto de paseo, con ese aire de litoral vasco donde el viento y el mar marcan el ritmo.

Zumaia también se disfruta sin apuro por su casco urbano y el ambiente de puerto.

Y si la agenda permite, vale la pena asomarse a Getaria —con su perfil marinero y el txakoli de la zona— o seguir hacia Deba y Mutriku, donde el litoral continúa alternando calas, roca y miradores.

Cuándo viajar: clima y mejor época para visitar

El clima aquí es atlántico, templado y cambiante: días luminosos pueden alternarse con nubes y brisa en cuestión de horas.

La mejor época para viajar suele ser finales de primavera y comienzos de otoño, cuando la luz es amable, hay buena temperatura para caminar y el paseo por la costa se siente más tranquilo.

En verano el ambiente se vuelve más animado, ideal para combinar playa, caminatas y salidas en barco.

Particularidades locales: ritmo costero y naturaleza en movimiento

Zumaia tiene esa dinámica de pueblo atlántico donde el paseo se organiza alrededor del puerto, las mareas y los miradores.

Entre caminatas sobre el acantilado, paradas para fotos y momentos de playa, el flysch aporta algo poco frecuente: la sensación de estar frente a un paisaje que, además de bello, tiene una historia visible a simple vista.