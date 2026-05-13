Gastronomía

Waffles con dulce de leche y nueces para merendar con mamá en su día

Receta de waffles con dulce de leche y nueces, ideal para agasajar a las madres con un rico desayuno o merienda.

Por ABC Color
14 de agosto de 2024 a la - 17:07
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Waffles.
Waffles.Shutterstock

Cómo hacer waffles con dulce de leche y nueces

Waffles con dulce de leche y nueces

  • Plato: Postre
  • Para: para 4 porciones

Ingredientes

  • 1 ½ taza de fécula de maíz 
  • ½ cucharadita de sal fina 
  • 2 cucharaditas de azúcar impalpable
  • 1 taza de leche 
  • 3 huevos 
  • 3 cucharadas de manteca derretida

Elaboración paso a paso

  1. Cernir juntas la fécula de maíz con la sal y el azúcar impalpable.
  2. Separar las yemas y las claras de los huevos. Batir las yemas hasta que estén espumosas; incorporar la leche y la manteca derretida, pero tibia (si está muy caliente se cortarán las yemas).
  3. Agregar los ingredientes cernidos a las yemas y mezclar bien.
  4. Batir las claras a punto de nieve y agregar a la preparación anterior con suaves movimientos envolventes.
  5. Calentar bien la wafflera y echar un poco de mezcla; tapar la wafflera. Cuando se siente que está cocida, retirarlas y servir con dulce de leche y nueces picadas.