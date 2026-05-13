Waffles con dulce de leche y nueces para merendar con mamá en su día

Cómo hacer waffles con dulce de leche y nueces
Waffles con dulce de leche y nueces
- Plato: Postre
- Para: para 4 porciones
Ingredientes
- 1 ½ taza de fécula de maíz
- ½ cucharadita de sal fina
- 2 cucharaditas de azúcar impalpable
- 1 taza de leche
- 3 huevos
- 3 cucharadas de manteca derretida
Elaboración paso a paso
- Cernir juntas la fécula de maíz con la sal y el azúcar impalpable.
- Separar las yemas y las claras de los huevos. Batir las yemas hasta que estén espumosas; incorporar la leche y la manteca derretida, pero tibia (si está muy caliente se cortarán las yemas).
- Agregar los ingredientes cernidos a las yemas y mezclar bien.
- Batir las claras a punto de nieve y agregar a la preparación anterior con suaves movimientos envolventes.
- Calentar bien la wafflera y echar un poco de mezcla; tapar la wafflera. Cuando se siente que está cocida, retirarlas y servir con dulce de leche y nueces picadas.