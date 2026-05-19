Gastronomía

Cómo hacer un budín saludable de banana, avena y canela para la merienda

Prepará esta receta fácil y saludable perfecta para merendar o desayunar en casa. El budín de banana, avena y canela aporta una deliciosa mezcla de sabores con aroma que enamora.

Por ABC Color
05 de febrero de 2022 a la - 15:15
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Budín de banana.
Budín de banana.Shutterstock

Cómo hacer un budín de banana, avena y canela

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Fácil y práctico, este budín o torta te encantará.

Budín de avena, banana y canela

  • Plato: Merienda

Ingredientes

  • 3 bananas
  • 2 tazas de avena arrollada
  • 2 huevos grandes
  • ¼ taza de miel
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 cucharada de polvo de hornear

Elaboración paso a paso

  1. Colocar todos los ingredientes en una licuadora y mezclar hasta que estén suaves y bien combinados.
  2. Verter la masa en un molde enmantecado y enharinado. La parte superior de la masa se puede decorar con rodajas finas de banana.
  3. Llevar a horno precalentado a 180 ° C por 30 a 35 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  4. Dejar que se enfríe completamente en el molde.
  5. Luego, se puede guardar en la heladera en un recipiente hermético, hasta el momento de servir.

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