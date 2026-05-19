Cómo hacer un budín saludable de banana, avena y canela para la merienda

Cómo hacer un budín de banana, avena y canela
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Fácil y práctico, este budín o torta te encantará.
Budín de avena, banana y canela
- Plato: Merienda
Ingredientes
- 3 bananas
- 2 tazas de avena arrollada
- 2 huevos grandes
- ¼ taza de miel
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharada de polvo de hornear
Elaboración paso a paso
- Colocar todos los ingredientes en una licuadora y mezclar hasta que estén suaves y bien combinados.
- Verter la masa en un molde enmantecado y enharinado. La parte superior de la masa se puede decorar con rodajas finas de banana.
- Llevar a horno precalentado a 180 ° C por 30 a 35 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Dejar que se enfríe completamente en el molde.
- Luego, se puede guardar en la heladera en un recipiente hermético, hasta el momento de servir.
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