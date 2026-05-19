Prepará carne a la pequinesa con salsa de hongos y arroz: plato calentito y sabroso

Cómo hacer carne a la pequinesa
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Carne a la pequinesa
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 700 gramos de carne magra (paleta, rabadilla, carnaza)
- 15 gramos de almidón de maíz
- 1200 gramos de cebollita de verdeo
- 100 gramos de apio
- 40 cc de salsa de soja
- 150 cc de vino tipo oporto
- 80 gramos de champiñones
- 20 gramos de azúcar
- 1 hoja de laurel
- 100 gramos de locote
- Caldo, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Cortar la carne en trozos y mezclar con la salsa de soja, el oporto y el almidón de maíz. Dejar macerar.
- Picar las cebollitas de verdeo, el apio y el locote. Colocar en una cacerola y luego introducir la carne sin el jugo de la maceración. Calentar a fuego lento.
- Cuando la carne tome color, agregar el azúcar, el caldo, la pimienta, los champiñones y el jugo de la maceración. Cocinar a fuego bajo de 35 a 40 minutos, aproximadamente. Si desea que la preparación quede muy jugosa, agregar más caldo a medida que el líquido se evapore.
- Servir con arroz blanco.