Gastronomía

Prepará carne a la pequinesa con salsa de hongos y arroz: plato calentito y sabroso

Receta de carne con salsa de hongos, ideal para acompañar con arroz blanco recién hecho, una combinación perfecta para el frío.

Por ABC Color
15 de junio de 2023 a la - 10:14
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Carne con salsa de hongos.
Carne con salsa de hongos.Shutterstock

Cómo hacer carne a la pequinesa

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Carne a la pequinesa

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 700 gramos de carne magra (paleta, rabadilla, carnaza)
  • 15 gramos de almidón de maíz
  • 1200 gramos de cebollita de verdeo
  • 100 gramos de apio
  • 40 cc de salsa de soja
  • 150 cc de vino tipo oporto
  • 80 gramos de champiñones
  • 20 gramos de azúcar
  • 1 hoja de laurel
  • 100 gramos de locote
  • Caldo, cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la carne en trozos y mezclar con la salsa de soja, el oporto y el almidón de maíz. Dejar macerar.
  2. Picar las cebollitas de verdeo, el apio y el locote. Colocar en una cacerola y luego introducir la carne sin el jugo de la maceración. Calentar a fuego lento.
  3. Cuando la carne tome color, agregar el azúcar, el caldo, la pimienta, los champiñones y el jugo de la maceración. Cocinar a fuego bajo de 35 a 40 minutos, aproximadamente. Si desea que la preparación quede muy jugosa, agregar más caldo a medida que el líquido se evapore.
  4. Servir con arroz blanco.

 

 