“Brillo dorado” es la innovadora alternativa vegana que reemplaza a la yema de huevo en el acabado de productos de confitería y panadería

La propuesta llamó la atención de profesionales del sector por su practicidad, alto rendimiento y capacidad de optimizar procesos dentro de la producción gastronómica.

Entre sus principales ventajas se destacan la ausencia de olor y sabor, el brillo uniforme y profesional que aporta a los productos, además de su fácil aplicación mediante pincel o bomba pulverizadora.

El gerente comercial de UNPAR, Sergio Delgado, explicó que el lanzamiento surge a partir de una necesidad concreta detectada en el mercado.

“Vimos la necesidad de tener un producto diferenciado en el mercado, sustituto de la yema de huevo para el acabado de productos, tanto de panadería como confitería”, afirmó.

“Vimos que era algo novedoso, algo innovador y UNPAR se caracteriza por eso y es por eso que lo decidimos traer", agregó.

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Además de ofrecer una presentación profesional en los productos horneados, Brillo dorado apunta a resolver problemáticas frecuentes en las cocinas y líneas de producción, especialmente en materia de desperdicio y seguridad alimentaria.

“Justamente para evitar desperdicios, en el caso de romper un huevo y contaminar el producto, evita contaminación. Lo que se busca es estandarizar el producto terminado, optimizar los tiempos y, con su fórmula 100% vegana, permite diluir hasta un 30% en agua, optimizando costos logrando calidad y excelencia en el acabado del producto”, destacó Delgado.

El producto también sobresale por su excelente tiempo de conservación, cero desperdicio y precio accesible, características que fueron ampliamente valoradas por los asistentes a la feria gastronómica.

Desde UNPAR aseguran que las expectativas comerciales son muy positivas y que el objetivo es posicionar Brillo dorado en distintos segmentos del mercado, desde pequeños emprendimientos hasta grandes industrias.

“La expectativa de expansión es amplia. UNPAR tiene pensado cubrir todos los canales de ventas como minorista, mayorista, pyme y también las industrias”, sostuvo el gerente comercial.

Delgado también resaltó el respaldo de la marca DAUS, firma brasileña con la que UNPAR ya trabaja otros productos.

“Teniendo en cuenta la seguridad alimentaria que ofrece, la practicidad y también el aval de una marca como DAUS, que ofrece un producto de alta calidad y que UNPAR se encarga de trabajar en el mercado de la mejor manera, la expectativa es enorme. Estamos seguros de que vamos a tener mucho éxito con este producto”, concluyó.

Más detalles en su cuenta de Instagram: @unparsa.