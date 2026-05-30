Gastronomía

Cómo hacer un sabroso paté de sardinas, el dip ideal para tus crackers

Nada mejor que un buen dip para acompañar tostadas, palitos crocantes o tus crackers preferidas. Te mostramos la forma más fácil de hacer un paté de sardinas ideal para el fin de semana.

Por ABC Color
30 de mayo de 2026 a la - 13:00
Paté de sardinas.
Paté de sardinas.Shutterstock

Cómo hacer un paté de sardinas

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Paté de sardina

  • Plato: Dip

Ingredientes

  • 2 latas de sardinas en aceite
  • 4 cucharadas de queso crema
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Escurrir las sardinas y reservar 1 cucharadita del aceite de la lata.
  2. Triturar las sardinas en un bol con un tenedor hasta obtener una pasta.
  3. Incorporar el queso crema, el jugo de limón, la mostaza y el aceite reservado.
  4. Mezclar hasta integrar y lograr una textura homogénea.
  5. Ajustar con sal y pimienta.
  6. Refrigerar 10 minutos antes de servir.

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