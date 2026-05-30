Cómo hacer un sabroso paté de sardinas, el dip ideal para tus crackers

Cómo hacer un paté de sardinas
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Paté de sardina
- Plato: Dip
Ingredientes
- 2 latas de sardinas en aceite
- 4 cucharadas de queso crema
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Escurrir las sardinas y reservar 1 cucharadita del aceite de la lata.
- Triturar las sardinas en un bol con un tenedor hasta obtener una pasta.
- Incorporar el queso crema, el jugo de limón, la mostaza y el aceite reservado.
- Mezclar hasta integrar y lograr una textura homogénea.
- Ajustar con sal y pimienta.
- Refrigerar 10 minutos antes de servir.