De la pantalla a tu mesa: recreamos los “Pasta chips”, el snack más fácil

Los snacks de pasta han tomado las redes por asalto, destacando en Instagram y TikTok. Descubrí cómo preparar estos irresistibles bocados que van perfectos con todo tipo de dips.

Por ABC Color
06 de mayo de 2026 a la - 13:00
Pasta chips.Shutterstock

Cómo hacer los snacks de pasta más virales

Pasta chips

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas de pasta seca tipo moñito, tirabuzón o a elección
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1/2 taza de queso parmesano rallado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Hervir la pasta en agua con sal hasta que quede al dente.
  2. Escurrir la pasta y dejarla secar 5 minutos para quitar exceso de humedad.
  3. Mezclar la pasta con el aceite de oliva, el queso parmesano, el ajo en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta.
  4. Distribuir la pasta en una sola capa sobre una bandeja o canasta sin amontonar.
  5. Hornear a 220 °C durante 15 minutos o freír en aire a 200 °C durante 10 minutos, agitando a mitad de cocción.
  6. Retirar cuando esté dorada y crujiente y dejar reposar 2 minutos antes de servir.