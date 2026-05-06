De la pantalla a tu mesa: recreamos los “Pasta chips”, el snack más fácil

Cómo hacer los snacks de pasta más virales
Pasta chips
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 tazas de pasta seca tipo moñito, tirabuzón o a elección
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1/2 taza de queso parmesano rallado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Hervir la pasta en agua con sal hasta que quede al dente.
- Escurrir la pasta y dejarla secar 5 minutos para quitar exceso de humedad.
- Mezclar la pasta con el aceite de oliva, el queso parmesano, el ajo en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta.
- Distribuir la pasta en una sola capa sobre una bandeja o canasta sin amontonar.
- Hornear a 220 °C durante 15 minutos o freír en aire a 200 °C durante 10 minutos, agitando a mitad de cocción.
- Retirar cuando esté dorada y crujiente y dejar reposar 2 minutos antes de servir.