Curry de batata y garbanzos: reconfortante, vegano y lleno de especias

Cómo hacer curry de batata y garbanzos
Lea más: Ensalada templada de otoño: batatas asadas, kale, nueces y vinagreta
Curry de batata y garbanzos
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharada de jengibre rallado
- 2 batatas
- 2 cucharaditas de curry en polvo
- 1 cucharadita de comino molido
- 1/2 cucharadita de cúrcuma molida
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce
- 1/4 cucharadita de ají molido
- 1 cucharada de pasta de tomate
- 1 taza de caldo de verduras
- 1 lata de leche de coco
- 2 tazas de garbanzos cocidos
- 2 tazas de espinaca
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 limón
- 2 cucharadas de cilantro picado
Elaboración paso a paso
- Calentar el aceite en una olla a fuego medio.
- Sofreír la cebolla hasta que quede transparente.
- Añadir el ajo y el jengibre y cocinar 1 minuto.
- Incorporar la batata en cubos y remover 2 minutos.
- Agregar el curry, el comino, la cúrcuma, el pimentón y el chile, y tostar 30 segundos mientras se mezcla.
- Sumar la pasta de tomate, el caldo y la leche de coco, y llevar a hervor suave.
- Cocinar a fuego medio-bajo 15 minutos, hasta que la batata esté tierna.
- Añadir los garbanzos y cocinar 5 minutos.
- Incorporar la espinaca, salpimentar y cocinar 1 minuto, hasta que se marchite.
- Exprimir el limón, mezclar y servir con el cilantro por encima.