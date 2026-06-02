Gastronomía

Curry de batata y garbanzos: reconfortante, vegano y lleno de especias

La combinación de batatas y garbanzos crea un curry nutritivo y sabroso. Esta receta, ideal para cualquier ocasión, se prepara en menos de 30 minutos y es perfecta para quienes buscan una opción vegetariana llena de sabor.

Por ABC Color
02 de junio de 2026 a la - 13:00
Curry de batata y garbanzos.
Curry de batata y garbanzos.Shutterstock

Cómo hacer curry de batata y garbanzos

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Curry de batata y garbanzos

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de jengibre rallado
  • 2 batatas
  • 2 cucharaditas de curry en polvo
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1/2 cucharadita de cúrcuma molida
  • 1/2 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/4 cucharadita de ají molido
  • 1 cucharada de pasta de tomate
  • 1 taza de caldo de verduras
  • 1 lata de leche de coco
  • 2 tazas de garbanzos cocidos
  • 2 tazas de espinaca
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 limón
  • 2 cucharadas de cilantro picado

Elaboración paso a paso

  1. Calentar el aceite en una olla a fuego medio.
  2. Sofreír la cebolla hasta que quede transparente.
  3. Añadir el ajo y el jengibre y cocinar 1 minuto.
  4. Incorporar la batata en cubos y remover 2 minutos.
  5. Agregar el curry, el comino, la cúrcuma, el pimentón y el chile, y tostar 30 segundos mientras se mezcla.
  6. Sumar la pasta de tomate, el caldo y la leche de coco, y llevar a hervor suave.
  7. Cocinar a fuego medio-bajo 15 minutos, hasta que la batata esté tierna.
  8. Añadir los garbanzos y cocinar 5 minutos.
  9. Incorporar la espinaca, salpimentar y cocinar 1 minuto, hasta que se marchite.
  10. Exprimir el limón, mezclar y servir con el cilantro por encima.