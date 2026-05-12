Ensalada templada de otoño: batatas asadas, kale, nueces y vinagreta.

Cómo hacer una ensalada templada de otoño
Ingredientes
- 2 batatas medianas
- 4 tazas de kale
- 3/4 de taza de nueces
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 2 cucharaditas de mostaza dijon
- 2 cucharaditas de miel
- 1 diente de ajo
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Pelar las batatas y cortar en cubos de 2 centímetros.
- Mezclar las batatas con 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
- Hornear las batatas en una bandeja en una sola capa durante 25 minutos, removiendo a los 15 minutos, hasta que estén doradas y tiernas.
- Lavar y secar el kale, retirar los tallos gruesos y trocear las hojas.
- Masajear el kale durante 1 minuto con 1 cucharada de la vinagreta ya emulsionada o con unas gotas de aceite para suavizarlo.
- Tostar las nueces en una sartén a fuego medio durante 3 minutos, moviendo con frecuencia, y dejar templar.
- Rallar o picar muy fino el ajo y batir en un bol con 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada de vinagre de manzana, 2 cucharaditas de mostaza dijon, 2 cucharaditas de miel, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra hasta emulsionar.
- Combinar el kale con las batatas templadas y las nueces. Opcional: agregar uvas pasas.
- Aliñar con la vinagreta, mezclar y servir templada.