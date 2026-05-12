Gastronomía

Ensalada templada de otoño: batatas asadas, kale, nueces y vinagreta

La ensalada templada de otoño combina sabores frescos y nutritivos. Con batata asada, kale y nueces, descubrí cómo preparar este plato saludable y reconfortante, ideal para celebrar la temporada.

Por ABC Color
12 de mayo de 2026 a la - 10:55
iStock

Cómo hacer una ensalada templada de otoño

Ensalada templada de otoño

Ingredientes

  • 2 batatas medianas
  • 4 tazas de kale
  • 3/4 de taza de nueces
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre de manzana
  • 2 cucharaditas de mostaza dijon
  • 2 cucharaditas de miel
  • 1 diente de ajo
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Pelar las batatas y cortar en cubos de 2 centímetros.
  3. Mezclar las batatas con 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
  4. Hornear las batatas en una bandeja en una sola capa durante 25 minutos, removiendo a los 15 minutos, hasta que estén doradas y tiernas.
  5. Lavar y secar el kale, retirar los tallos gruesos y trocear las hojas.
  6. Masajear el kale durante 1 minuto con 1 cucharada de la vinagreta ya emulsionada o con unas gotas de aceite para suavizarlo.
  7. Tostar las nueces en una sartén a fuego medio durante 3 minutos, moviendo con frecuencia, y dejar templar.
  8. Rallar o picar muy fino el ajo y batir en un bol con 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada de vinagre de manzana, 2 cucharaditas de mostaza dijon, 2 cucharaditas de miel, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra hasta emulsionar.
  9. Combinar el kale con las batatas templadas y las nueces. Opcional: agregar uvas pasas.
  10. Aliñar con la vinagreta, mezclar y servir templada.

