Gastronomía

Infaltable pastel mandi’o: paso a paso para lograr el más rico

Receta de pastel mandi´o para estas fiestas de San Juan. No dejes de probar esta delicia típica paraguaya.

18 de junio de 2024 a la - 10:00
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Pastel mandi'o.
Pastel mandi'o.Shutterstock

Cómo hacer pastel mandi’o

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Pastel mandi´o

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 2 kilos de mandioca
  • Sal
  • 2 huevos
  • 1/2 kilo de harina de maíz

Para el relleno: 

  • 1 kilo de carne
  • 3 cucharadas de aceite
  • 2 dientes de ajo machacado
  • Sal a gusto
  • 1 cebolla grande
  • 1 pimiento verde
  • 3 huevos duros y picados
  • Aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Hervir la mandioca en agua salada y en caliente hacer el puré y mezclar con el huevo y la harina de maíz. 
  2. Amasar muy bien e ir haciendo pequeños bollos. Extender uno a uno con el palo para amasar y espolvorear con harina de maíz. 
  3. Cortar unos redondeles, rellenar, hacer el repulgue y freír.
  4. Para el relleno: cocinar la carne y luego pisarla o pasarla por la procesadora. Elaborar una salsa con cebolla, ajo, carne, pimiento verde, sal a gusto. Mezclar todo y enfriar. Agregar los huevos duros. 