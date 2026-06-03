Infaltable pastel mandi’o: paso a paso para lograr el más rico

Cómo hacer pastel mandi’o
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Pastel mandi´o
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 2 kilos de mandioca
- Sal
- 2 huevos
- 1/2 kilo de harina de maíz
Para el relleno:
- 1 kilo de carne
- 3 cucharadas de aceite
- 2 dientes de ajo machacado
- Sal a gusto
- 1 cebolla grande
- 1 pimiento verde
- 3 huevos duros y picados
- Aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Hervir la mandioca en agua salada y en caliente hacer el puré y mezclar con el huevo y la harina de maíz.
- Amasar muy bien e ir haciendo pequeños bollos. Extender uno a uno con el palo para amasar y espolvorear con harina de maíz.
- Cortar unos redondeles, rellenar, hacer el repulgue y freír.
- Para el relleno: cocinar la carne y luego pisarla o pasarla por la procesadora. Elaborar una salsa con cebolla, ajo, carne, pimiento verde, sal a gusto. Mezclar todo y enfriar. Agregar los huevos duros.