Gastronomía

Receta típica: comienza junio y es momento de hacer un rico mbeju

Receta de mbeju avevo, una versión más gruesa y sabrosa. El mbeju es otra delicia de la gastronomía paraguaya que se disfruta todo el año, pero aún más en junio, el mes de san Juan, o cuando el clima invita a las preparaciones calientes.

Por ABC Color
02 de junio de 2025 a la - 06:00
Mbeju avevo.
Mbeju avevo.Shutterstock

Cómo hacer mbeju avevo

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Mbeju avevo

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 2 cucharadas de grasa de cerdo
  • 3 huevos
  • 4 tazas de almidón de mandioca
  • 2 tazas de harina de maíz
  • 250 gramos de queso fresco
  • 1 cucharada de sal fina
  • 3/4 taza de leche

Elaboración paso a paso

  1. Batir la grasa con la mano hasta que quede blanca y cremosa. Agregar uno a uno los huevos batiendo muy bien entre uno y otro. Agregar la sal y el queso desmenuzado.
  2. Por otro lado, juntar la harina de maíz y el almidón. Incorporar poco a poco a la mezcla anterior. Mojar con la leche y mezclar perfectamente, desmenuzando con las manos durante 10 minutos por lo menos. Dejar reposar 10 minutos y volver a desmenuzar. La mezcla debe quedar sin grumos.
  3. Calentar la sartén de hierro limpia y untar con un poquito de grasa. Poner una capa de mbeju de 2 centímetros de grosor. Apretar los bordes con el dorso de una cuchara. Cocinar a fuego lento, moviendo la sartén de modo que se cocine parejo.
  4. Dar vuelta con ayuda de un plato o la tapa de una cacerola. Cocinar del otro lado de la misma forma.
  5. Servir caliente con asado o bifes. Se obtienen 5 mbeju de 20 centímetros de diámetro o bien 9 chicos de 10 centímetros.