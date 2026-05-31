Receta típica: comienza junio y es momento de hacer un rico mbeju

Cómo hacer mbeju avevo
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Mbeju avevo
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 2 cucharadas de grasa de cerdo
- 3 huevos
- 4 tazas de almidón de mandioca
- 2 tazas de harina de maíz
- 250 gramos de queso fresco
- 1 cucharada de sal fina
- 3/4 taza de leche
Elaboración paso a paso
- Batir la grasa con la mano hasta que quede blanca y cremosa. Agregar uno a uno los huevos batiendo muy bien entre uno y otro. Agregar la sal y el queso desmenuzado.
- Por otro lado, juntar la harina de maíz y el almidón. Incorporar poco a poco a la mezcla anterior. Mojar con la leche y mezclar perfectamente, desmenuzando con las manos durante 10 minutos por lo menos. Dejar reposar 10 minutos y volver a desmenuzar. La mezcla debe quedar sin grumos.
- Calentar la sartén de hierro limpia y untar con un poquito de grasa. Poner una capa de mbeju de 2 centímetros de grosor. Apretar los bordes con el dorso de una cuchara. Cocinar a fuego lento, moviendo la sartén de modo que se cocine parejo.
- Dar vuelta con ayuda de un plato o la tapa de una cacerola. Cocinar del otro lado de la misma forma.
- Servir caliente con asado o bifes. Se obtienen 5 mbeju de 20 centímetros de diámetro o bien 9 chicos de 10 centímetros.