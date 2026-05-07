Gastronomía

Se viene el frío, ideal para esta deliciosa sopa francesa de cebollas

Receta de sopa francesa de cebollas para una noche fresca, tranquila y de sabores memorables. Nada más sabroso que una suculenta sopa europea en tu plato de otoño.

Por ABC Color
07 de mayo de 2026 a la - 13:00
Sopa francesa de cebollas.zi3000

Cómo hacer una sopa francesa de cebollas

Sopa francesa de cebollas

  • Plato: Entrada
  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 6 cebollas grandes
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 60 gramos de manteca
  • 1 diente de ajo
  • 2 litro de caldo caliente
  • 12 rebanadas de pan del tipo baguette
  • 3 cucharadas de harina de trigo
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Sal y pimienta negra recién molida
  • 20 mililitros de coñac
  • 100 gramos de queso rallado

Elaboración paso a paso

  1. Cortar en julianas las cebollas. Reservar.
  2. En una olla grande, calentar el aceite, añadir la manteca y, cuando esté derretida, rehogar allí las cebollas y el ajo picado con un poco de sal y pimienta negra.
  3. Remover hasta que la cebolla quede transparente o translúcida, unos 20 a 25 minutos.
  4. Agregar 1 cucharada de azúcar, espolvorear con harina y remover con cuidado para mezclarla bien. Incorporar el coñac y dejar 1 a 2 minutos que se evapore.
  5. Incorporar el caldo caliente y llevar a ebullición. Luego bajar el fuego y dejar que se cocine todo por 10 a 15 minutos a fuego suave.
  6. Cortar en rebanadas finas el pan y tostarlo ligeramente. Untarlo con un trozo de ajo.
  7. Servir la sopa en cuencos individuales aptos para el horno, colocar encima la tostada, cubrir con queso rallado y llevar al horno bien fuerte hasta gratinar. Servir de inmediato.

