Se viene el frío, ideal para esta deliciosa sopa francesa de cebollas

Cómo hacer una sopa francesa de cebollas
- Plato: Entrada
- Receta: francesa
Ingredientes
- 6 cebollas grandes
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 60 gramos de manteca
- 1 diente de ajo
- 2 litro de caldo caliente
- 12 rebanadas de pan del tipo baguette
- 3 cucharadas de harina de trigo
- 1 cucharadita de azúcar
- Sal y pimienta negra recién molida
- 20 mililitros de coñac
- 100 gramos de queso rallado
Elaboración paso a paso
- Cortar en julianas las cebollas. Reservar.
- En una olla grande, calentar el aceite, añadir la manteca y, cuando esté derretida, rehogar allí las cebollas y el ajo picado con un poco de sal y pimienta negra.
- Remover hasta que la cebolla quede transparente o translúcida, unos 20 a 25 minutos.
- Agregar 1 cucharada de azúcar, espolvorear con harina y remover con cuidado para mezclarla bien. Incorporar el coñac y dejar 1 a 2 minutos que se evapore.
- Incorporar el caldo caliente y llevar a ebullición. Luego bajar el fuego y dejar que se cocine todo por 10 a 15 minutos a fuego suave.
- Cortar en rebanadas finas el pan y tostarlo ligeramente. Untarlo con un trozo de ajo.
- Servir la sopa en cuencos individuales aptos para el horno, colocar encima la tostada, cubrir con queso rallado y llevar al horno bien fuerte hasta gratinar. Servir de inmediato.