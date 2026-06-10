Trago Vesper: seguí esta receta y sorprendé a tus amigos el fin de semana

La bebida fue inventada y nombrada por el agente secreto James Bond en la novela de 1953 Casino Royale. Aunque hay mucho debate sobre el Vesper, solo se pidió una vez a lo largo de las novelas de Fleming (aunque Bond bebe el Vesper (“seis de ellos”) en la película Quantum of Solace) mientras que en el resto de los libros e historias cortas de Fleming, Bond pide el Vodka Martini y Dry Martinis.

En realidad, la versión del Vesper fue creada por un amigo de Fleming, Ivar Bryce. En la copia que Fleming regaló a Bryce, escribió la siguiente dedicatoria: “Para Ivar, que mezcló el Vesper primero y luego me dijo que era un buen nombre”.