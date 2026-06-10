Trago Vesper: seguí esta receta y sorprendé a tus amigos el fin de semana

Cómo hacer un trago vesper
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La bebida fue inventada y nombrada por el agente secreto James Bond en la novela de 1953 Casino Royale. Aunque hay mucho debate sobre el Vesper, solo se pidió una vez a lo largo de las novelas de Fleming (aunque Bond bebe el Vesper (“seis de ellos”) en la película Quantum of Solace) mientras que en el resto de los libros e historias cortas de Fleming, Bond pide el Vodka Martini y Dry Martinis.
En realidad, la versión del Vesper fue creada por un amigo de Fleming, Ivar Bryce. En la copia que Fleming regaló a Bryce, escribió la siguiente dedicatoria: “Para Ivar, que mezcló el Vesper primero y luego me dijo que era un buen nombre”.
Cóctel Vesper
- Plato: Bebida
Ingredientes
- 3 medidas de gin
- 1 medida de vodka (destilado de granos)
- ½ medida de Kina Lillet
Elaboración paso a paso
- “Agítelo bien hasta que esté helado; entonces añada una peladura de limón”, dice Bond en el libro. Dado que tanto la Kina Lillet como la Ginebra Gordon's han sido reformuladas desde 1953, se pueden sustituir estas marcas por otras para tratar de mantener los sabores originales: Lillet Blanc o Cocchi Americano (por el Kina Lillet), vodka Stolichnaya de 50 grados, rememorando los niveles alcohólicos de 1953 y ginebra Tanqueray o Gordon’s de 47 grados.
- La copa de cóctel moderna, que es más grande que la de 1953, es a menudo sustituida por una copa alargada de champán.