Gastronomía

Fernet Sour: la receta elegante que está conquistando las barras de tragos

El Fernet Sour, una combinación refrescante de sabores amargos y ácidos, está ganando popularidad en los bares. Aprendé a preparar este cóctel que sorprende por su simplicidad y originalidad.

Por ABC Color
24 de abril de 2026 - 13:00
Fernet sour, imagen ilustrativa, generada con IA.
Fernet sour, imagen ilustrativa, generada con IA.Gemini

Cómo hacer un Fernet Sour

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Fernet sour

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 4 cucharadas de Fernet Branca
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • media cucharada de almíbar simple
  • 1 clara de huevo
  • 1 taza de hielo
  • 1 tira de cáscara de limón

Elaboración paso a paso

  1. Colocar el Fernet Branca, el jugo de limón, el almíbar simple y la clara de huevo en una coctelera.
  2. Agitar en seco durante 15 segundos.
  3. Añadir el hielo y agitar durante 15 segundos.
  4. Colar en una copa fría.
  5. Perfumar y decorar con la cáscara de limón.

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