Fernet Sour: la receta elegante que está conquistando las barras de tragos

Cómo hacer un Fernet Sour
Lea más: Hanky Panky: la receta del cóctel sofisticado que debés probar
Fernet sour
- Plato: Trago
Ingredientes
- 4 cucharadas de Fernet Branca
- 2 cucharadas de jugo de limón
- media cucharada de almíbar simple
- 1 clara de huevo
- 1 taza de hielo
- 1 tira de cáscara de limón
Elaboración paso a paso
- Colocar el Fernet Branca, el jugo de limón, el almíbar simple y la clara de huevo en una coctelera.
- Agitar en seco durante 15 segundos.
- Añadir el hielo y agitar durante 15 segundos.
- Colar en una copa fría.
- Perfumar y decorar con la cáscara de limón.