Apple Pie americano: receta con la masa quebrada perfecta que nunca se rompe

Cómo hacer un tradicional apple pie
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Apple Pie
- Plato: Postre
- Receta: estadounidense
Ingredientes
- dos tazas y media de de harina de trigo
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharada de azúcar
- 1 taza de manteca sin sal fría
- 7 cucharadas de agua helada
- 7 unidades de manzana
- 3/4 tazas de azúcar
- 2 cucharadas de harina de trigo
- 1 cucharadita de canela molida
- 1/4 cucharadita de nuez moscada molida
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de jugo de limón
- 2 cucharadas de manteca sin sal
- 1 huevo
- 1 cucharada de leche
- 1 cucharada de azúcar
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina de trigo, 1 cucharadita de sal y 1 cucharada de azúcar en un bol grande.
- Incorporar 1 taza de manteca sin sal fría en cubos y frotar con las manos o cortar con un mezclador hasta lograr una textura arenosa con trozos pequeños de manteca.
- Agregar 7 cucharadas de agua helada poco a poco y mezclar hasta que la masa apenas se una.
- Dividir la masa en 2 partes, formar 2 discos, envolver y refrigerar 1 hora.
- Pelar, descorazonar y rebanar 7 unidades de manzana.
- Mezclar las manzanas con 3/4 tazas de azúcar, 2 cucharadas de harina de trigo, 1 cucharadita de canela molida, nuez moscada molida, 1 pizca de sal y 1 cucharada de jugo de limón.
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Estirar 1 disco de masa y forrar un molde para tarta de 23 centímetros, dejando un borde sobrante.
- Rellenar con la mezcla de manzana y distribuir 2 cucharadas de manteca sin sal en trozos por encima.
- Estirar el segundo disco, cubrir el apple pie, sellar los bordes, hacer 4 cortes en la superficie y ajustar el borde.
- Batir 1 huevo con 1 cucharada de leche, pincelar la superficie y espolvorear 1 cucharada de azúcar.
- Hornear 20 minutos a 220 °C, bajar a 190 °C y hornear 35 minutos hasta que la corteza esté dorada y el relleno burbujee.
- Enfriar 2 horas antes de cortar.