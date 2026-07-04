Gastronomía

Apple Pie americano: receta con la masa quebrada perfecta que nunca se rompe

En conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos te proponemos preparar este clásico postre americano: el apple pie.

Por ABC Color
04 de julio de 2026 a la - 06:00
El famoso pastel de manzana o Apple pie americano, imagen ilustrativa.
El famoso pastel de manzana o Apple pie americano, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer un tradicional apple pie

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Apple Pie

  • Plato: Postre
  • Receta: estadounidense

Ingredientes

  • dos tazas y media de de harina de trigo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 taza de manteca sin sal fría
  • 7 cucharadas de agua helada
  • 7 unidades de manzana
  • 3/4 tazas de azúcar
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1/4 cucharadita de nuez moscada molida
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 2 cucharadas de manteca sin sal
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de leche
  • 1 cucharada de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina de trigo, 1 cucharadita de sal y 1 cucharada de azúcar en un bol grande.
  2. Incorporar 1 taza de manteca sin sal fría en cubos y frotar con las manos o cortar con un mezclador hasta lograr una textura arenosa con trozos pequeños de manteca.
  3. Agregar 7 cucharadas de agua helada poco a poco y mezclar hasta que la masa apenas se una.
  4. Dividir la masa en 2 partes, formar 2 discos, envolver y refrigerar 1 hora.
  5. Pelar, descorazonar y rebanar 7 unidades de manzana.
  6. Mezclar las manzanas con 3/4 tazas de azúcar, 2 cucharadas de harina de trigo, 1 cucharadita de canela molida, nuez moscada molida, 1 pizca de sal y 1 cucharada de jugo de limón.
  7. Precalentar el horno a 220 °C.
  8. Estirar 1 disco de masa y forrar un molde para tarta de 23 centímetros, dejando un borde sobrante.
  9. Rellenar con la mezcla de manzana y distribuir 2 cucharadas de manteca sin sal en trozos por encima.
  10. Estirar el segundo disco, cubrir el apple pie, sellar los bordes, hacer 4 cortes en la superficie y ajustar el borde.
  11. Batir 1 huevo con 1 cucharada de leche, pincelar la superficie y espolvorear 1 cucharada de azúcar.
  12. Hornear 20 minutos a 220 °C, bajar a 190 °C y hornear 35 minutos hasta que la corteza esté dorada y el relleno burbujee.
  13. Enfriar 2 horas antes de cortar.